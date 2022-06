À 27 ans, elle dirige 72 restaurants

Mais comment fait-elle ? J’écoutais Rosanne Giguère, du haut de ses 27 ans, et j’avais l’impression d’avoir devant moi une super athlète de l’entrepreneuriat.

Une femme que rien n’arrête, qui carbure aux défis avec discipline et maîtrise de soi, sans éprouver le vertige. Juste à imaginer sa course et je suis essoufflée, alors qu’elle ne semble pas connaître la fatigue.

Rosanne est vice-présidente et cheffe de la direction de l’entreprise À la bouffe, un groupe de restauration trifluvien fondé par son père en 1996, et qui vient d’acquérir Sushi Taxi. Cette chaîne compte 12 restaurants corporatifs et neuf franchisés, qui s’ajoutent aux autres restaurants d’À la Bouffe, des Subway et des Thaï Express.

« On a découvert Sushi Taxi d’un point de vue de franchisé à Trois-Rivières, après avoir été des clients fidèles de la bannière. Puis, on a approché le propriétaire pour amener la chaîne vers de nouveaux sommets. On veut des Sushi Taxi dans toutes les régions et les grandes villes du Québec », rêve la jeune entrepreneure.

En soutien à son père

Rosanne était déjà à la tête de l’entreprise à la fin de 2019, après avoir complété ses études en droit et son MBA en quatre années sans pause estivale. Elle a même trouvé le temps de travailler en cabinet d’avocats dans les fusions et acquisitions avant de rejoindre son père chez À la bouffe, au moment où il voulait acquérir un groupe de restaurants pour ajouter aux 30 qu’il détenait.

« Il ne voulait pas faire ça tout seul, alors je suis venue à ses côtés pour réaliser le projet », explique Rosanne, qui a appris les rouages de l’organisation avant de concrétiser la transaction au printemps 2021.

Ce fut la première grande bouchée, avant Sushi Taxi cette année. L’appétit pour la croissance va certainement se manifester encore, mais ce sera plus tard.

« Je veux bien faire les choses », dit l’entrepreneure.

Retenir la main-d’œuvre

Quand je m’étonne de tout ce qu’elle a accompli à un si jeune âge, elle m’annonce qu’elle fait aussi des enfants – elle donnera naissance à son deuxième en juillet ! Son chum est entrepreneur en construction, alors ça leur prend un sacré bon réseau pour relever tous leurs défis.

« On n’est pas beaucoup de gens de mon âge à vivre les mêmes défis. Une chance que j’ai une équipe proche, souligne Rosanne Giguère. D’ailleurs, je salue les jeunes entrepreneurs qui ont acheté les Ashton. Ça me montre que je ne suis pas toute seule à avoir ces folles idées ! » poursuit la jeune femme d’affaires.

Folles idées parce que le secteur de la restauration peine à trouver de la main-d’œuvre et fait face aux pressions inflationnistes, ce qui demande beaucoup de créativité. Rosanne mise sur la rétention de la main-d’œuvre. Réduire le roulement de personnel diminue grandement les coûts de formation et d’intégration.

« Alors il faut être à l’écoute des gens et savoir ce qui les rend heureux. J’ai mis de l’avant beaucoup de communication et de collaboration et j’ai été bien acceptée et accueillie par l’équipe, » affirme la jeune femme, qui n’a pas ressenti longtemps le stress de relever son père à la tête de l’organisation.

« La communication m’enlève le sentiment d’imposteur. J’explique toujours le pourquoi et ça aide les gens à embarquer dans le mouvement. »

Bien hâte de voir jusqu’où cette femme-là va aller. Elle n’a certainement pas fini d’étonner.

À la bouffe

Année de fondation : 1996

1996 Fondateur : André Giguère

André Giguère Lieu du siège social : Trois-Rivières

Trois-Rivières Nombre d’employés : 750

ROSANNE GIGUÈRE