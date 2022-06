«Compagnons d’arbres»: une immersion dans le monde du reboisement

Une nouvelle série documentaire lève le voile sur la réalité des reboiseurs et les milieux inhospitaliers de la foresterie québécoise.

«Compagnons d’arbres» suit de près le quotidien d’une quarantaine de planteurs qui au cours d’une saison auront à planter 11 millions d’arbres en plein cœur de l’Abitibi-Témiscamingue, et ce, en 18 semaines.

Le travail est exigeant et se fait dans des conditions difficiles, à la merci de Dame Nature et de ses aléas. Les planteurs doivent faire preuve d’endurance et d’une grande force mentale pour tenir le coup. Les plus performants seront capables de planter près de 5000 arbres en une journée, tandis que les planteurs moyens plantent généralement 3000 arbres par jour, pour des revenus d'environ 300 $ la journée.

PHOTO COURTOISIE TV5 UNIS

Les essences plantées sont principalement l’épinette noire et le pin gris. Ces arbres mettront environ 60 ans pour arriver à maturité.

La docu-série réalisé par Mathieu Cyr, Emmanuel Bergeron et Jean Lefebvre met aussi en lumière le travail des producteurs sylvicoles du Québec et les activités du cycle forestier, mais aussi tout le fonctionnement des camps de plantation.

La série a été tournée dans les installations et le site d’exploitation de l’entreprise sylvicole Plantations d'Arbres M.M. (PAMM). Cette dernière effectue des travaux de reboisement, d’éducation de peuplement et techniques, principalement dans les forêts publiques de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec.

Malgré les difficultés considérables, plusieurs planteurs reviennent d’année en année pour revivre l’expérience humaine que le reboisement leur apporte en plein cœur de la nature sauvage, fragile et grandiose. Entre solidarité, rivalités et complicité, les planteurs débutants et aguerris bataillent ensemble pour passer à travers la saison.

Produits par Taïga Média, en collaboration avec Point Virgule, la série «Compagnons d’arbres» sera diffusée dès le lundi 6 juin, à 20 h 30, sur Unis TV ainsi que sur TV5Unis.

