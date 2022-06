La députée libérale Kathleen Weil quitte la vie politique

La députée libérale Kathleen Weil a annoncé officiellement qu’elle ne briguera pas de nouveau mandat, dans un entretien accordé au «Montreal Gazette» lundi matin.

• À lire aussi: L'ex-ministre des Finances Carlos Leitao ne sollicitera pas un nouveau mandat

Elle devient ainsi la treizième membre du caucus libéral à annoncer qu’elle ne prendra pas part aux élections générales de 2022, soit pratiquement la moitié du caucus de la cheffe Dominique Anglade.

Élue depuis 2008 dans la circonscription de Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal, Kathleen Weil aura occupé plusieurs postes de ministre.

Dans son premier mandat, elle a été ministre de la Justice, de 2008 à 2010, puis ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles de 2010 à 2012, sous Jean Charest.

Dans le gouvernement de Philippe Couillard, Kathleen Weil a été successivement ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, de 2014 à 2017, puis ministre québécoise responsable de l’Accès à l’information et de la Réforme des institutions démocratiques et ministre responsable des relations avec les Québécois d’expression anglaise.

C’est Désirée McGraw, une conseillère spéciale au président du réseau Fondations philanthropiques Canada, qui aurait été choisie pour représenter le Parti libéral dans Notre-Dame-de-Grâce aux élections du 3 octobre prochain.

Cette candidature doit être annoncée officiellement lundi.

Outre Mme Weil, plusieurs ténors du PLQ, comme Gaétan Barrette, Pierre Arcand et Carlos Leitao, ont déjà annoncé qu’ils feront l’impasse sur la prochaine élection.