Laissons donc vivre les hommes en paix!

J’aimerais apporter mon regard sur la situation des hommes dans notre société. J’ai eu le bonheur d’avoir deux beaux garçons, aujourd’hui des hommes. Leur père et moi leur avons inculqué le meilleur en matière de valeurs. Mais depuis leur enfance, j’ai observé à quel point la place des hommes dans notre société avait changé, au point que leur liberté était souvent brimée à l’école. À cet égard, je me suis souvent demandé pourquoi on leur interdisait de jouer au Roi de la Montagne en hiver, d’apporter leur balle rebondissante en caoutchouc, en plus de bannir certains autres jeux jadis permis à l’école.

Du même souffle, on a parallèlement travaillé à encourager les jeunes femmes à poursuivre des études supérieures dans des secteurs où elles ne se dirigeaient pas avant. Mais avez-vous constaté de nos jours le haut taux d’abandon des études par les garçons du niveau secondaire ? Est-ce que cette génération vit les séquelles d’un équilibre déficient entre les droits des garçons et ceux des filles ? Car c’est certain qu’il y a eu un manque quelque part quand on regarde la difficulté qu’ont les hommes à approcher les filles. Ils marchent toujours sur des œufs.

Sans être une féministe pure et dure comme les femmes de ma génération, j’ai travaillé dur pour faire carrière dans un monde d’hommes, et je m’en suis malgré tout pas mal sortie. Mais si j’analyse la situation des hommes de ma génération, je constate qu’ils ont aussi trimé dur pour faire leur place au soleil. Oui, notre société présentait des lacunes envers les femmes en matière d’égalité et d’équité, sans parler des abus dont elles étaient victimes.

Mais qu’en est-il pour les hommes ? Il y aurait lieu de se pencher là-dessus. Car voyez-vous, les problèmes ne sont pas exclusifs aux femmes et aux minorités, ils touchent tout autant les hommes. N’avez-vous pas remarqué que dans les publicités à la télé depuis quelques années, les femmes y sont représentées comme étant fortes, intelligentes et indépendantes ? Et c’est bien ainsi !

Mais qu’en est-il des hommes ? Pourquoi abuse-t-on des publicités où on les représente comme des niaiseux et des épais sans intelligence ? Ça fait longtemps que je dis à mes hommes de se révolter face à cette situation qui perdure. Pourquoi n’ont-ils plus droit à leur juste place dans la société ? N’y aurait-il pas lieu de se questionner sur ce phénomène ? Oui à l’égalité et au respect, mais pour tout le monde !

Suzanne, une femme et une maman fière de ses hommes

Vous soulevez là un problème qui me touche beaucoup, même si je dois reconnaître qu’à l’échelle de la planète, les femmes doivent continuer la bataille puisque l’homme domine encore dans bien des pays. Mais pour revenir chez nous, on ne peut pas se cacher que le milieu scolaire a fait fausse route en tentant d’uniformiser les façons de faire avec les garçons en les alignant sur celles des filles. La nécessité de dépense d’énergie d’un garçon ne ressemblera jamais à celle d’une fille. Espérons que cela soit entendu par les instances concernées.

Quant à votre commentaire sur la publicité, il est fort pertinent. J’imagine souvent le tollé de protestations que ça provoquerait si on présentait la même situation en visant les femmes. Mais comme les hommes eux ne s’en plaignent pas, tout le monde laisse faire, et c’est triste.