Le caractère du Lightning

Au moment où l’on pense que le champion n’a plus les ressources nécessaires pour rivaliser avec un rival enthousiaste et déterminé, que le champion est dans les câbles, amoché, qu’il titube, c’est alors qu’il puise dans son bagage d’expérience, qu’il contre-attaque furieusement et qu’il remet tout en question.

Le Lightning a encore une fois sorti les marrons du feu.

Pourtant, les Rangers de New York, cette jeune équipe talentueuse, dégageaient beaucoup de confiance. Son rival allait se battre avec l’énergie du désespoir, on le savait très bien chez les Rangers, mais le plus important, c’était de s’assurer qu’on ne lui fournirait pas les occasions pour qu’il trouve une lueur d’espoir.

Le momentum

Le Lightning, justement, a réussi à faire basculer le momentum.

Cette équipe du Lightning a été étonnante ce printemps. La séance de l’expansion, les nombreuses blessures à des leaders, les exigences du plafond salarial ont forcé les décideurs à modifier les effectifs et pas toujours dans les meilleures conditions.

Pourtant, les joueurs du Lightning ont remis les Maple Leafs de Toronto à leur place... sans Brayden Point pour les deux dernières périodes du match ultime.

Ils ont humilié les Panthers de la Floride, leur infligeant une raclée en quatre matchs de suite. Pourtant, les Panthers possédaient une attaque redoutable, cette équipe avait fait des ravages pendant le calendrier régulier.

Mais quand on ne sort pas de sa zone de confort et que tu affrontes une équipe aguerrie, une formation qui a toujours contourné l’adversité, et même privée de son meilleur joueur de centre, Point, la réalité te frappe.

Il ne faut jamais mésestimer le champion.

C’est vrai, le Lightning n’a pas une équipe aussi redoutable que lors des deux dernières saisons.

Andrei Vasilevskiy est-il aussi intimidant ? Non. Mais, il trouve encore l’énergie pour se dresser comme un mur quand l’enjeu est significatif.

Steven Stamkos possède encore ce tir foudroyant, mais peut-il être aussi efficace sans Point ?

Victor Hedman demeure le grand général à la ligne bleue, mais il a besoin d’aide.

Et Nikita Kucherov : un joueur imprévisible. Spectaculaire, mais aussi indiscipliné, comme lors du dernier match.

La porte s’ouvre

Le scénario a encore une fois connu une fin spectaculaire. Les Rangers étaient pourtant bien en selle. Ils menaient 2 à 0, et Igor Shesterkin tenait les guides avec fermeté.

Sauf qu’on a entrouvert la porte en fin de deuxième période.

C’est tout ce qu’il fallait pour que les champions retrouvent l’énergie afin d’inquiéter l’adversaire.

Un but, portant la marque à 2 à 1 en faveur des Rangers, il n’en fallait pas plus pour que les vétérans du Lightning sonnent la charge.

Ils se sont lancés rapidement dans le territoire des Rangers au début de la troisième période. Le but était de créer une certaine confusion chez l’adversaire.

On connaît finalement le dénouement, et le but de Ondrej Palat a relancé le débat.

Un message

Les Rangers demeurent dans le siège du conducteur. Ils mènent 2-1 dans cette série, mais le message du Lightning impose une grande réflexion.

On se demande maintenant si Point reviendra sur le plateau.

Vient-on de donner une autre opportunité à Vasilevskiy de prouver à quel point il peut être dominant ?

Cependant, est-ce que le Lightning peut avancer en finale sans la présence de Point ?

Certains diront que Point a raté les sept derniers matchs et deux périodes de son équipe et que le Lightning a conservé une fiche de six victoires et deux défaites.

Vrai.

Mais, ont-ils affronté un gardien aussi talentueux que Shesterkin ?

L’Avalanche épate

Photo AFP

On avait identifié, dès le début de la saison, l’Avalanche du Colorado comme étant l’équipe possédant tous les éléments pour atteindre le podium.

L’analyse des effectifs était similaire, il y a un an.

On croyait que Nathan MacKinnon et son groupe réunissaient rapidité, créativité et profondeur pour contourner les obstacles.

Or, l’Avalanche a fait chou blanc.

Mais cette formation a grandi. Elle a appris à composer avec l’adversité. Elle a compris que pour atteindre les plus hauts sommets, il fallait prendre les grands moyens comme accepter des engagements sur le plan de la défensive même si la puissance de la formation repose en grande partie sur une attaque explosive.

On a compris, depuis le début de cette série contre les Oilers d’Edmonton, que c’était plus qu’un affrontement entre MacKinnon et Connor McDavid.

C’était plus qu’un duel entre deux gardiens avec un curriculum vitae rempli de points d’interrogation.

Ce qu’on découvre, c’est un défenseur poussant son équipe vers de nouvelles réalisations.

Cale Makar est génial depuis le début de cette série finale de l’Association de l’Ouest.

Il a plongé McDavid et Draisaitl dans le doute.