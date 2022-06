Le Festival Western de St-Tite revient en force: réveille le cowboy en toi!

Après deux années en format épuré, le Festival Western de St-Tite est enfin de retour dans sa formule originale, incluant spectacles, rodéos, danses et activités déambulatoires dans les rues de la ville en fête. C’est donc l’heure d’enfiler vos bottes, de remonter en selle et de prendre l’adrénaline par les cornes!

La culture country et western sera célébrée sous toutes ses formes du 9 au 18 septembre prochains, alors que se déroulera la 54e édition de la plus grande attraction western de l’est du Canada. Après les embûches, les incertitudes et l’insécurité des deux dernières années, les festivaliers pourront enfin se réapproprier leur festival préféré.

Et attachez votre chapeau avec de la broche, parce qu’on nous promet une édition inoubliable!

Saint-Tite en musique

Le festival ne serait pas ce qu’il est sans sa programmation musicale à faire rêver. Cette année, les amateurs de musique country se donneront donc rendez-vous à l’un ou l’autre de ces spectacles d’envergure.

Les spectacles à ne pas manquer Matt Lang's Honky Tonk et ses invités Lors du premier spectacle, Jade Eagleson, Steven Lee Olsen et Tyler Joe Miller accompagneront l’artiste new country qui promet d’amener Nashville au Québec. Pour le deuxième spectacle, Nate Smith, Dan Davidson et Cory Marks seront les invités spéciaux. Présenté les 16 et 17 septembre à 20 h au Country Club Desjardins! Hommage à l’œuvre de Renée Martel Annie Blanchard, Isabelle Boulay, Émilie Daraîche, Paul Daraîche, Laurence Jalbert, Nathalie Lord et Patrick Norman rendront un vibrant hommage à cette grande dame de la chanson. Présenté le 10 septembre à 15 h et à 20 h au Country Club Desjardins! Jolene and the Gambler | Le country de nos idoles Annie Blanchard et Maxime Landry se partageront la scène pour faire découvrir les plus grands succès de leurs idoles country (Johny Cash, Shania Twain, Dolly Parton, Willie Nelson, Kenny Rodgers et plus encore!) Présenté le 11 septembre à 19 h au Country Club Desjardins! Lendemain de Veille Le groupe fera lever le party en reprenant les chansons de leur premier album «1000 bouteilles» et leur deuxième album «Le party est pogné». Présenté le 15 septembre à 20 h à la Forge Loto-Québec! Irvin Blais Avec 14 albums en carrière, Irvin Blais est fortement attendu à St-Tite par les fans du Festival. Un rendez-vous à ne surtout pas manquer! Présenté le 9 septembre à 20 h au Country Club Desjardins! Gala Country 2022 Cette année, le festival sera l’hôte du célèbre Gala Country, animé par Richard Turcotte, qui souligne le talent des artistes et artisans de la scène francophone country. Présenté le 14 septembre à 20 h au Country Club Desjardins!

En avant le rodéo!

Véritable référence en tout ce qui concerne la production de rodéos en Amérique du Nord, le Festival Western de St-Tite a été nommé meilleur rodéo extérieur en Amérique du Nord de l’International Professional Rodeo Association pendant 20 ans. Voici ce qui vous attend sur place!

Voici quelques épreuves de rodéo et de gymkhana Monte de cheval sans selle Le cowboy doit synchroniser ses mouvements avec les sauts et les ruades du cheval. Monte de cheval avec selle Discipline reine du rodéo, elle se caractérise par le mouvement typique de chaise berçante du cavalier sur sa monture. Monte du taureau Le cavalier doit se fier à son sens de l’équilibre et à la force de ses jambes pour demeurer sur le dos de l’animal le plus longtemps possible. Course entre barils La cowgirl effectue un tracé à cheval le plus rapidement possible autour de trois barils posés en motif de trèfle dans l’arène. Course de sauvetage Le premier cavalier commence la course sur le cheval au galop et le cavalier au sol doit embarquer derrière lui sur le cheval avant d’avoir franchi la limite permise. Échange de cavaliers Le premier cavalier commence la course sur le cheval au galop et le cavalier au sol doit échanger de place avec lui avant d’avoir franchi la limite permise. Poney express Deux chevaux font des tours de piste côte à côte au galop et le cavalier numéro un doit se hisser sur l’autre cheval, alors que le cavalier numéro deux doit descendre de sa monture. X

Le Festival Western de St-Tite en chiffres

Rendez-vous annuel fort prisé, le festival incarne fidèlement la culture country et le divertissement western au Québec. Un incontournable pour les cowboys dans l’âme... et les chiffres sont là pour le prouver!

Des statistiques éloquentes X

Alors, prêt à réveiller le cowboy qui dort en vous au Festival Western de St-Tite, qui aura lieu du 9 au 18 septembre prochains? C’est un événement à ne pas manquer!