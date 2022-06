L’enfer pour Shohei Ohtani et les Angels

Les temps sont durs pour les Angels de Los Angeles, qui «voguaient» sur une séquence de 11 défaites avant d’accueillir les Red Sox de Boston, lundi soir, et il leur faudra défier l’histoire pour tenter de se qualifier en séries éliminatoires.

• À lire aussi: Un mauvais début de match plombe les Jays

La formation californienne connaît ses pires moments en près de six ans : sa dernière série de 11 échecs remontait au mois d’août 2016. Elle a rejoint un groupe de trois autres clubs ayant, depuis 1900, perdu au moins 10 parties d’affilée pour chuter sous la barre de ,500 au cours d’une saison. Les derniers en lice étaient les Reds de Cincinnati de 1991. Aucune des équipes concernées n’a accédé aux éliminatoires.

«Nous avons encaissé plusieurs revers durs à accepter et ça n’a réellement pas de sens, a déploré au site MLB.com le gérant Joe Maddon après que les siens eurent bousillé une avance en neuvième manche pour s’incliner 9 à 7 devant les Phillies de Philadelphie, dimanche. Nous avions les bons joueurs ici et le moment était idéal. Encore une fois, on a croulé à la fin. Nous devons régler cela. J’ai aimé notre bagarre, mais il faut fermer les livres dans ces matchs et actuellement, c’est une grosse partie du problème.»

«C’est franchement frustrant par moments, mais on doit avancer et regarder le jour suivant, a-t-il aussi mentionné. Ce n’est pas facile, sauf qu’on n’abandonne pas, on revient à la maison et on essaie de trouver une solution. Néanmoins, il nous faut un enclos de relève en forme, car c’est là, la source de préoccupation principale.»

Effectivement, les releveurs ont échappé des avances trop souvent chez les Angels, comme ce fut le cas pour Jimmy Herget, qui a accordé un circuit de trois points à Bryson Stott au tour au bâton décisif. Par contre, leurs coéquipiers auraient intérêt à les aider davantage.

«Dans une telle séquence, la tendance est de vouloir en faire trop, ce qui est possiblement arrivé sur ce roulant, a ainsi avoué le joueur de troisième coussin Matt Duffy au sujet d’un mauvais relais en huitième manche. On se sent comme dans un septième match de la Série mondiale, particulièrement en neuvième, mais ce n’est pas ainsi. La partie la plus difficile est de rester nous-mêmes et de jouer notre meilleur baseball, sans plus.»

Dur pour Ohtani

Pour ce qui est d’Ohtani, les derniers jours ont été plus difficiles, à l’image du reste de la formation. Au monticule, il n’a pas savouré la victoire depuis le 5 mai, subissant la défaite à ses deux derniers départs. Après avoir permis cinq points en six manches aux Blue Jays de Toronto le 26 mai, il a été malmené par les Yankees de New York, qui ont inscrit quatre points mérités en trois manches, jeudi.

Au bâton, Ohtani a cogné trois coups sûrs en 18 présences depuis le début du mois.