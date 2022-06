Les fans de rock en deuil

La grande faucheuse est particulièrement en forme chez les rockeurs depuis le début 2022. En quelques mois, les groupes Foo Fighters, Depeche Mode, Queens of the Stone Age, Yes et Bon Jovi ont vu un de leurs membres, actif ou ancien, perdre la vie. Voici, en ordre chronologique, 12 musiciens qui nous ont déjà quittés cette année.

1. Burke Shelley (70 ans)

Capture d’écran YouTube

Le chanteur du groupe heavy metal Budgie s’est éteint le 10 janvier. Souffrant depuis plusieurs années, il se battait contre le syndrome de Stickler et avait eu deux anévrismes de l’aorte. Fondé à la fin des années 1960, Budgie a influencé plusieurs groupes, dont Metallica, Iron Maiden et Van Halen.

2. Meat Loaf (74 ans)

Photo d’archives, Wenn

C’est à l’âge de 74 ans, le 20 janvier, que Marvin Lee Aday, alias Meat Loaf, est décédé. Dans sa carrière, le chanteur est devenu l’un des meilleurs vendeurs de tous les temps, écoulant 43 millions d’exemplaires de Bat Out of Hell, sorti en 1977. Seize ans plus tard, Meat Loaf retrouvait le succès avec le méga tube I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That).

3. Don Wilson (88 ans)

Capture d’écran YouTube

Cofondateur du groupe de surf rock The Ventures, Don Wilson est décédé à sa résidence de Tacoma, dans l’État de Washington, le 22 janvier. The Ventures a été intronisé au Temple de la renommée du rock’n’roll en 2008.

4. Ian McDonald (75 ans)

Capture d’écran YouTube

Le 9 février, le cofondateur des groupes King Crimson et Foreigner a perdu son combat contre le cancer. Multi-instrumentiste, McDonald avait notamment joué sur le génial album de King Crimson In the Court of the Crimson King en 1969. Il a aussi collaboré à plusieurs hits de Foreigner, dont Cold as Ice.

5. Mark Lanegan (57 ans)

Photo d’archives, AFP

À l’âge de seulement 57 ans, Mark Lanegan s’est éteint le 22 février. Il avait connu le succès dans les années 1980 comme chanteur du groupe Screaming Trees. Il avait aussi fait partie de Queens of the Stone Age au début des années 2000.

6. Taylor Hawkins (50 ans)

Photo d’archives, AFP

La planète rock a été sous le choc le 25 mars dernier en apprenant le décès de Taylor Hawkins, âgé de 50 ans. Le batteur des Foo Fighters avait été retrouvé sans vie quelques heures avant le concert du groupe en Colombie. Hawkins faisait partie du groupe depuis 25 ans. Auparavant, il avait joué pour Alanis Morissette.

7. Ric Parnell (70 ans)

Capture d’écran YouTube

C’est principalement comme batteur dans le faux documentaire This Is Spinal Tap que Ric Parnell était connu du public. Parnell avait aussi fait partie du groupe Atomic Rooster dans les années 1970. Il est mort le 1er mai.

8. Ricky Gardiner (73 ans)

Capture d’écran YouTube

Guitariste émérite, l’Écossais Ricky Gardiner a accompagné sur album des légendes comme David Bowie (Low) et Iggy Pop (Lust For Life). Il est décédé le 13 mai à 73 ans.

9. Vangelis (79 ans)

Photo d’archives, AFP

Les musiques qu’il a composées pour les films Chariots of Fire et Blade Runner ont marqué l’imaginaire. Le Grec Vangelis, Evángelos Odysséas Papathanassíou de son vrai nom, est décédé à Paris à la suite d’un problème cardiaque, le 17 mai.

10. Alan White (72 ans)

Photo d’archives, AFP

L’ancien batteur de Yes, qui avait remplacé le batteur original Bill Bruford en 1972, est décédé le 26 mai à la suite d’une courte maladie.

11. Andy Fletcher (60 ans)

Photo d’archives, Wenn

Le claviériste et membre fondateur de Depeche Mode est décédé le 26 mai, à la surprise de ses anciens comparses, Dave Gahan et Martin Gore, qui se sont montrés attristés de perdre leur ami. Depeche Mode a vendu 100 millions d’albums en carrière.

12. Alec John Such (70 ans)

Photo d’archives, AFP

Dimanche dernier, le groupe Bon Jovi a perdu l’un de ses membres fondateurs. Avant de quitter le groupe, en 1994, le bassiste avait participé aux succès You Give Love a Bad Name, Livin’ on a Prayer et Bad Medicine.