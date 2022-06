Le mercure à la hausse, l’animation dans la cour et les alléchants effluves des grillades sur le barbecue annoncent le retour des plaisirs glacés et des repas partagés sur la terrasse.

Cette saison, brisez la routine, épatez la galerie et comblez tous les appétits avec l’édition estivale du journal Trouvailles PC, l’ingrédient vedette de votre été!

Avec plus de 100 nouveaux produits, recettes et astuces pour rehausser vos repas, il trouvera assurément sa place dans votre panier lors d’une visite chez Provigo et Maxi, ou ce sera l'un de sites favoris après avoir consulté son édition virtuelle sur lechoixdupresident.ca/journaltrouvailles.

Des idées rafraîchissantes

Courtoisie: Le Choix du Président

Afin d’offrir plus de délices originaux et savoureux aux Québécois, la marque le Choix du Président innove continuellement et promet d’embellir vos plus beaux moments de l’été avec une foule de produits aux saveurs saisonnières divinement développées.

Des saveurs qui s’invitent dès les premiers rafraîchissements, ceux qui lancent les festivités, dont la Limonade à la grenade PC et le vin désalcoolisé Sauvignon Blanc PC servis bien froids.

De plus, les Pops glacés framboise et hibiscus PC revisitent un grand classique aimé des petits et des grands, à la fois fruité et floral, pour se rafraîchir sous le soleil ou terminer un repas sur une note glacée, ce que propose aussi la Tarte à la crème double chocolat PC.

Combler tous les appétits

Courtoisie: Le Choix du Président

Lorsque le barbecue fume, c’est qu’il est temps d’y déposer le Saumon sur planche de cèdre érable et sauce soya PC. Déjà badigeonné de sirop d’érable et placé sur une planche de cèdre préalablement trempée, il suffit de le faire cuire sur la grille du barbecue pour épater les invités à tout coup!

Et si l’un d’eux préfère les aliments à base de plantes, le Choix du Président a développé deux burgers végétariens qui feront même saliver les plus fervents amateurs de viande. Il s’agit du Végéburger pois chiches et patates douces PC de style falafel et du Végéburger aux haricots noirs PC, tous deux à base de plantes.

Escapade gourmande

Courtoisie: Le Choix du Président

Inutile de résister à l’appel du voyage pendant les vacances, les mets inspirés de cuisines internationales, signés le Choix du Président, réservent de petites escapades gourmandes sans quitter sa terrasse.

Les Boulettes de bœuf keftas PC font éclater les saveurs de la cuisine du Moyen-Orient et se dégustent volontiers accompagnées d’un pita et de tzatziki, à la façon d’un falafel.

Pour une soirée tacos en toute simplicité, l’Ensemble à tacos coréens PC comprend la populaire Sauce chili Gochujang Souvenirs de Séoul PC, le Mélange d’assaisonnement pour tacos Barbecue coréen PC, ainsi que 12 tortillas de farine format moyen.

Et pour ajouter un peu de piquant à vos festins estivaux, invitez les Piments forts PC à votre table!

L’Édition estivale du journal Trouvailles PC et les tablettes de votre magasin Maxi ou Provigo préféré débordent d’autres produits novateurs et exquis pour mordre dans l’été! Repérez-les lorsque vous faites vos emplettes, osez réaliser de nouvelles recettes et concoctez-vous un été rempli de découvertes.