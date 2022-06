Mariana Mazza ouvre la saison de «La belle tournée» à Laval

Mariana Mazza s’amuse ferme sur le plateau de «La belle tournée», dont la deuxième saison s’amorce par un arrêt à Laval, ce lundi, à TVA. L’humoriste aux multiples talents jase, chante et danse à qui mieux mieux.

L’animateur Guy Jodoin et son équipe ont installé leur immense plateau sur le bord de l’eau. Pour l’occasion, Rachid Badouri, Marie-Ève Janvier, Benoit McGinnis et Bruny Surin sont réunis avec Mariana Mazza au parc des Chênes du secteur Laval-sur-le-Lac. Les Petits chanteurs de Laval chantent aussi durant l’épisode.

Mariana Mazza, qui est très occupée par sa tournée «Impolie», a vécu une dizaine d’années à Laval où sa mère demeure toujours. «J’ai été élevée à Montréal-Nord, mais j’ai vécu de beaux moments à Laval, et une bonne partie de la femme que je suis devenue a été créée à Laval, car j’ai commencé à écrire des "jokes" là-bas», a-t-elle dit à l’Agence QMI.

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

Fonceuse et déterminée, elle est «tombée dans l’humour» et s’est dit dès le départ: «Pourquoi pas! Ç’a tellement été naturel que c’est là-dessus que j’ai misé. Ce n’est pas tant la confiance que quand j’essaie des choses, j’y vais "all in", et on voit ce que ça donne. J’ai grandi avec une mère qui est toujours allée de l’avant, qui n’a jamais vraiment regardé en arrière, car elle n’avait pas vraiment les moyens de regarder en arrière. Et ça a donné ce que je suis devenue.»

Sur le plateau, Mariana Mazza pousse la note avec Rachid Badouri, Marie-Ève Janvier et Benoit McGinnis, en plus de chanter «Mais où est la musique», de Claude Barzotti, en duo avec Rachid Badouri.

En plus des représentations de son spectacle «Impolie» et de ses passages réguliers à «Bonsoir bonsoir», Mariana Mazza sera le 26 juin de la première du film «Lignes de fuite» de Catherine Chabot et Miryam Bouchard, dans lequel est partage la vedette avec Catherine Chabot, Léane Labrèche-Dor, Victoria Diamond, Maxime De Cotret et Mickaël Gouin.

Une maison, un deuxième chien et... un chum

Mariana Mazza a profité de la pandémie pour faire autre chose que de la scène. «J’en ai profité pour m’acheter une maison à Saint-Lambert et un deuxième chien, j’ai commencé à faire des toiles, j’ai écrit un roman qui sort cet automne, il y a eu le film "Maria". Avec le recul, si j’avais lancé "Impolie" en 2020 ou 2021, ça aurait été un désastre, car j’étais fatiguée mentalement et je voulais faire d’autres projets», a-t-elle lancé.

«J’ai un parfait équilibre en ce moment entre la scène, l’écriture, mes temps libres, mon chum, mes amis, mes chiens et ma famille.»

CAPTURE D'ÉCRAN / AGENCE QMI

Parlant de l’homme qu’elle aime, elle refuse de confirmer son identité malgré toutes les rumeurs qui courent. «C’est le seul contrôle que j’ai et j’aime garder ça secret. Je sais que si je lance la machine, que si je mets des photos avec lui sur Instagram ou que je lui dis que je l’aime la journée de sa fête, c’est tout ce que je déteste voir sur internet, alors je ne veux pas participer à ça», a-t-elle indiqué. Elle a effectivement le droit à sa vie privée.

«La belle tournée» est diffusée chaque lundi à compter du 6 juin, à 20 h, à TVA.