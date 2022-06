Marjo est impatiente de devenir coach à «La Voix»

Marjo est impatiente d’ajouter une corde à son arc, celle de coach à «La Voix». Véritable passionnée de musique et bête de scène consacrée depuis quatre décennies, l’autrice-compositrice-interprète a beaucoup à donner aux futurs membres de son équipe.

L’annonce voulant qu’elle occupe un des fameux fauteuils rouges de la compétition musicale de TVA a provoqué une excitation certaine au sein de l’industrie et auprès du grand public. La principale intéressée est tout aussi fébrile de débarquer sur un aussi gros plateau, de retour l’hiver prochain après deux ans de pause.

Marjo a toujours continué de faire des spectacles, même si elle était moins visible dans les médias ces dernières années. Mais depuis deux ans, elle s’est dit: «ça va faire, "go" Morin! Et c’est vrai que je suis partout. Je choisis les belles et bonnes choses», a-t-elle Marjolène Morin, alias Marjo, à l’Agence QMI.

«Ça fait 46 ans que je suis là. C’est un léger savoir que je vais essayer de transmettre du mieux que je peux. Je verrai dans le feu de l’action comment ça fonctionne, qui est qui. Ce qui m’attire le plus, ce sont les auditions à l’aveugle. Tu ne sais pas qui chante derrière toi. Ça va être drôle, ça, je m’attends à quelque chose d’amusant», a-t-elle souligné, disant au passage qu’elle ne s’en laissera pas imposer par les autres coachs, trois hommes – Corneille, Marc Dupré et Mario Pelchat – pour constituer l’équipe la plus forte qui soit.

Après avoir participé à la très belle émission spéciale «Marjo amoureuse» diffusée l’hiver dernier à Télé-Québec, la réalisatrice de ce projet, Jill Niquet-Joyal, qui sera aussi aux commandes de «La Voix», a convaincu Marjo de prendre part à la neuvième saison. Accompagnée du producteur Jean-Philippe Dion de Productions Déferlantes, Mme Niquet-Joyal a partagé un lunch avec Marjo pour lui expliquer tout ce que ça impliquait d’être coach à «La Voix». «J’avais besoin d’en savoir un peu plus sur ce que ça impliquait et pour bien faire les choses.»

L’interprète des succès «Amoureuse», «Chats sauvages» et «Provocante» compte aussi apprendre au gré de toutes les rencontres faites à «La Voix».

«Dans ce métier, on est tout le temps en contact avec plein de monde nouveau, ça n’arrête jamais. Donc, c’est impossible de ne pas apprendre des autres. Je vais transmettre ma passion pour la musique, pour la scène, pour tout», a-t-elle ajouté dans un généreux éclat de rire.

L'artiste de 68 ans continue de revendiquer ses années de rockeuse au sein de Corbeau, puis l’époque qui a suivi auprès de son ancien amoureux et collaborateur Jean Millaire où elle a affiché des sonorités plus contemporaines. En fait, son «oreille est aguerrie» pour toutes les musiques, a dit celle qui sera sur les plaines d’Abraham, le 23 juin, pour le spectacle de la Fête nationale à Québec.

Des spectacles tout l’été

Elle passe l’été sur la route. «"Oh my god!" Je cherche mon souffle. Je fais des spectacles aux quatre coins du Québec», a indiqué Marjo, en soulignant qu’il fait bon de voir «du monde partout, chanter et danser».

Pour ceux et celles qui souhaitent du nouveau matériel de Marjo, la patience continuera d’être de mise. «"La Voix", des fois, ça fait débouler bien des affaires. On verra! Je ne fabule pas, je vis au jour le jour, les gens autour de moi vont faire en sorte qu’un pas de plus se fasse. Toute ma vie en musique ç’a été ça. Je n’ai rien planifié et je suis allée au gré du vent. Et je suis encore là!»

Produite par Productions Déferlantes, en collaboration avec Québecor Contenu, «La Voix» sera de retour en janvier prochain à TVA avec Charles Lafortune à l’animation.