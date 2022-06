Montréal tout-terrain: les artistes-sorciers de la lumière

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Dans un musée d’art immersif montréalais situé au Palais des congrès se mêlent visiteurs et... « espions ».

C’est que les créateurs de l’exposition de la salle OASIS immersion se mêlent à la foule et observent ses réactions !

« Régulièrement, je viens m’asseoir dans la salle et je deviens ému lorsque je vois les gens embarquer », me confie Denys Lavigne, le directeur et cofondateur de cette nouvelle institution artistique montréalaise.

Son succès immédiat, grâce à 150 000 visiteurs dès son année inaugurale, lui a permis de traverser les années de pandémie.

M. Lavigne a eu l’idée d’OASIS immersion en visitant, un peu par hasard, en 2018, ce qui était alors une ancienne gare d’autobus désaffectée qui formait une sorte de gros trou inutilisé.

Le Palais des congrès utilisait ce « vide » essentiellement comme un espace de stockage géant en attendant de trouver quoi en faire.

« J’ai proposé mon projet, ça a été accepté, et voilà, nous avons la plus grande salle multimédia vouée en permanence à l’art immersif au Canada », raconte M. Lavigne.

« Nous avons bâti les trois salles immersives et nous les avons équipées de A à Z en partant de rien. »

Photo Chantal Poirier

La somme de matériel nécessaire au fonctionnement de ce musée immersif donne le tournis.

« On ne le voit pas, mais il y a 130 haut-parleurs discrets et 105 projecteurs laser, des centaines de milliers de pieds de câbles, une quarantaine de serveurs informatiques, un quart de milliards de pixels et des millions de gigabytes de données véhiculées en permanence dans les trois pièces », résume Darius Rabby, le directeur technique.

M. Rabby traque inlassablement d’éventuels bogues susceptibles d’entraver les puissantes machines à l’œuvre derrière la « magie » visuelle.

Moment Jésus

Le spectateur s’exclame de surprise lorsqu’il se rend compte, à un certain moment, que ses pas dans la salle déclenchent des mouvements aquatiques autour de ses pieds, comme s’il marchait sur l’eau.

Photo Chantal Poirier

« J’appelle ça le moment Jésus », rigole Ruby-Maude Rioux, la designer multimédia senior qui a conçu le plancher interactif.

Les pieds du spectateur qui marche parfois donnent des coups de pinceau, créent des vibrations déformantes qui se propagent comme des vagues, creusent la peinture ou forment de petites lampes ambulantes.

Le plancher interactif captive les enfants et se rapporte à ce qu’il y a sur les murs.

« Le but du plancher interactif est d’approfondir l’expérience de ce qui est projeté, c’est de l’enrichir, et non pas de détourner l’attention », dit la conceptrice.

« Quand il y a une pluie de pétales d’amandier ou d’autres effets saisissants, même les enfants s’exclament, et c’était une belle surprise au début, de découvrir qu’on touchait les 7 à 77 ans », dit M. Lavigne.

OASIS immersion présentera de nouvelles expositions tous les six mois.

Vendredi prochain, le festival de musique électronique MUTEK va y présenter un spectacle.

Spectacles musicaux, hommages interactifs à des films, maisons hantées, les possibilités artistiques d’un tel lieu semblent pratiquement infinies.