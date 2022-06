Pas un, mais deux trous d’un coup!

Bon nombre de golfeurs aguerris ne réaliseront jamais un trou d’un coup dans leur vie. L’ancienne skieuse acrobatique et membre du club de golf de Cap-Rouge, Caroline Olivier, s’en est offert deux lors de la même ronde, un exploit d’une grande rareté.

C’est au club où elle est membre depuis 2006 que la golfeuse a vécu l’improbable doublé, à l’occasion d’une petite ronde amicale, dimanche après-midi.

Pour démontrer à quel point il s’agit d’un fait d’armes rarissime, les chances de réaliser deux trous d’un coup dans la même ronde seraient d’une sur 67 millions, selon le registre National Hole-In-One.

«C’est assez exceptionnel. Je commence à le réaliser un peu plus. Hier (dimanche), quand c’est arrivé, je trouvais ça juste drôle. J’ai toujours eu la réputation d’être une ricaneuse et après le deuxième trou d’un coup, je faisais juste rire», a confié, encore amusée, l’héroïne de l’heure au club.

Un trou porte-bonheur

C’est aux trous numéros 7 et 17 que la physiothérapeute de métier s’est illustrée.

Le comble, c’est que sur le même trou numéro 7 l’été dernier, Caroline Olivier avait réussi le premier trou d’un coup de sa carrière de golfeuse. Dimanche, c’est avec l’aide de son fer 8 qu’elle a propulsé la balle à 125 verges.

«Sur le coup, je capotais moins que l’an dernier puisque ce n’était pas la première fois que ça m’arrivait. Je me disais juste que ça allait aider ma game», a-t-elle raconté.

C’est à l’avant-dernier trou qu’une bonne dose d’émotions fortes l’a saisie, quand elle a répété ses prouesses à l’aide d’un fer 6, sur 145 verges.

«Le vert du trou 17 est surélevé et je savais que j’avais un bon coup, mais je ne voyais pas la balle. L’un de mes partenaires de jeu m’a dit: “Caro, je pense qu’elle est dedans!” Je me disais: voyons donc, ça se peut pas!

«Il est parti jusqu’au trou en courant et quand il a confirmé que c’était un autre trou d’un coup, je tripais vraiment», a-t-elle lancé.

Une bonne golfeuse

Il faut dire que même si Caroline Olivier préfère parler de «coups de chance» plutôt que d’un exploit, elle ne laisse rien au hasard dans son jeu. Championne en titre du club, elle a d’ailleurs remporté cinq des six derniers championnats à Cap-Rouge.

Après une carrière couronnée de succès en ski acrobatique, qui lui a valu nombre de médailles et des présences aux Jeux olympiques de Lillehammer et Nagano, c’est dans le golf qu’elle a renoué avec l’adrénaline que la compétition lui a procurée jusqu’à sa retraite, en 1998.

«Je me débrouille bien, mais je ne gagnerais pas un championnat provincial. Le golf me passionne parce que j’ai toujours été compétitive et ça me permet de continuer à me dépasser. Ça me manquait depuis ma retraite du ski», a-t-elle souligné.

«Il n’y a rien qui va accoter la sensation de ma première victoire en Coupe du monde, mais les deux trous d’un coup, je peux dire que ça se comparait à bien des médailles que j’ai gagnées.»

Une belle tournée

Une fois au chalet, pour le traditionnel 19e trou, Caroline Olivier a commencé à réaliser l’ampleur du moment.

«Les gens me félicitaient pour mon trou d’un coup. Quand je leur disais que j’en avais réussi deux, c’était l’incrédulité totale sur les visages. En arrivant, le directeur général Marc Gélinas m’a dit qu’un trou d’un coup donnait droit à 100$ au bar. J’avais donc 200$. Il n’y avait pas tant de monde, mais on s’est gâtés!»

Les golfeurs aiment bien savourer leur petite bière après une bonne ronde. Après deux trous d’un coup, c’était plutôt les bulles qui étaient de mise.