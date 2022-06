Patrouilles canadiennes: la Chine laisse planer de «graves conséquences»

Le Canada s’expose à de «graves conséquences» s’il continue à participer à des patrouilles militaires au large de la Corée du Nord, a averti la Chine lundi.

Le gouvernement chinois a fustigé les «provocations» du Canada, à la suite d’interceptions par des appareils chinois d’avions de reconnaissance canadiens.

Selon Ottawa et les Forces armées canadiennes, des avions de reconnaissance CP-140 Aurora ont été interceptés plus d’une fois par des appareils de la Force aérienne de l’armée populaire de libération (PLAAF), alors qu’ils effectuaient des missions de surveillance pour faire respecter les embargos visant la Corée du Nord, sous l’égide de l’ONU

«Lors de ces interactions, les avions de la PLAAF n'ont pas respecté les normes internationales de sécurité aérienne. Ces interactions ne sont pas professionnelles et/ou mettent en danger la sécurité de notre personnel de l'Aviation royale canadienne», avait dénoncé l’armée le 1er juin, en laissant entendre que les interventions chinoises forçaient les appareils canadiens à changer de trajectoire de vol.

Or, la Chine voit d’un autre œil ces interventions.

«Le Conseil de sécurité de l’ONU n’a jamais autorité aucun pays à exercer une surveillance militaire des espaces aériens et maritimes d’autres pays dans le but de faire respecter des sanctions», a dénoncé Zhao Lijian en pointe de presse lundi, selon des propos relayés par Reuters.

Un porte-parole de l’armée chinoise, Wu Qian, a renchéri en affirmant que son pays a pris «des mesures raisonnables, vigoureuses et professionnelles en réponse aux actes provocateurs et aux opérations inamicales et non professionnelles du Canada».