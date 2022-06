[PHOTOS] Tapis rouge du Gala Québec Cinéma: place à la diversité

C’était le dernier tapis rouge du Gala Québec Cinéma au pied de la grande tour de Radio-Canada et le dernier gala dans le mythique Studio 42. Les tournages ont repris à plein régime (et c’est une très bonne chose) d’ailleurs plusieurs actrices et acteurs ont souligné le manque de temps pour dénicher leur tenue, allant jusqu’à enfiler le costume d’un personnage qu’il incarne en ce moment ! D’autres ont joué la carte d’un brin de folie, je pense entre autres à Isabelle Racicot et Émilie Bierre. Mais la donne a changé lorsque Karine Vanasse est apparue dans sa robe blanche ouverte sur les côtés ; pour un instant on aurait pu être à Cannes !

Antoine-Olivier Pilon et Yan England

Photo Martin Alarie

Antoine-Olivier Pilon, accessoirisé de bijoux Amour de soi, et Yan England ont retenu les services de Sartorialto pour leur confectionner leur costume sur mesure.

Photo Martin Alarie

Karine Vanasse

Photo Martin Alarie

était magnifique glissée dans une robe Mônot illuminée de boucles d’oreilles Ottolinger.

Kelly Depeault

Photo Martin Alarie

portait une robe Missguided agencée d’un sac L’intervalle et de sandales Steve

Madden, « pis mes bagues achetées au métro Peel », me lance l’actrice.

Hélène Florent

Photo Martin Alarie

« C’est mon tailleur porte-bonheur, je l’ai porté pour les premières de Maria Chapdelaine et Les oiseaux ivres », me confie Hélène Florent, ouvrant sa veste pour révéler Tiger of Sweden. Et elle avait bien raison.

Geneviève Schmidt

Photo Martin Alarie

a opté pour une robe classique Armani, ajoutant une touche de couleurs avec des boucles d’oreilles Oscar de la Renta.

Émilie Bierre

Photo Martin Alarie

« Je suis allée magasiner il y a une semaine, j’aime être prête. J’ai déniché cette robe de tulle chez Anthropologie et mes sandales chez L’intervalle », me partage-t-elle.

Isabelle Racicot

Photo Martin Alarie

a craqué pour deux tenues signées UNTTLD, une blouse à volants pour le pré-gala et une robe drapée pour l’après-soirée. Deux tenues seyantes.

Pascale Bussières

Photo Martin Alarie

portait une robe florale Zara.