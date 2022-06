Québec veut limiter l’étalement urbain

Une politique qui vise à limiter l’étalement urbain et protéger les terres agricoles voit le jour au Québec, un mois après que le ministre des Transports, François Bonnardel, ait qualifié la densification urbaine de «mode».

La toute première politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire, dévoilé lundi à Saguenay, vise notamment à «orienter la croissance urbaine vers des milieux déjà dotés d’infrastructures et de services publics, situés au cœur de nos villages et de nos villes, limitant ainsi l’étalement urbain».

Avec cette politique, le gouvernement Legault souhaite encourager le développement durable de la province tout en modernisant les pratiques architecturales.

«Il est temps de moderniser nos pratiques, de faire preuve d'audace et de créativité pour poursuivre notre développement de manière durable», a plaidé la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest.

«En architecture, investir dans la qualité est avantageux sur toute la ligne. Des bâtiments à notre image, qui traversent le temps et qui contribuent à la vitalité de nos villes et de nos régions, voilà ce que notre gouvernement veut laisser en héritage à la population actuelle et aux générations futures», a ajouté la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy.

Rappelons qu’en avril dernier, le ministre des Transports, François Bonnardel, mentionnait que le troisième lien unissant Québec et Lévis permettrait d’amener un rééquilibrage du développement vers l’est.

«C’est un équilibre à trouver entre la densification qu’on voit présentement sur les réseaux et le développement comme tel, à l’est de Lévis», a-t-il précisé.

Une nouvelle politique bien accueillie

Dans le milieu urbain, cette annonce est accueillie avec enthousiasme et constitue une avancée prometteuse.

«Pour la première fois, le Québec se dote d’une vision d’ensemble qui guidera dorénavant ses actions vis-à-vis le territoire», a notamment déclaré le président de l’Ordre des Urbanistes du Québec (OUQ), Sylvain Gariépy.

De plus, cette nouvelle politique est un outil de plus dans la lutte contre les changements climatiques. «L’approche est transversale et aura des implications aussi bien dans la protection du patrimoine naturel que dans nos choix en matière d’action climatique, tant dans la réduction des émissions de GES que dans l’adaptation aux impacts des changements climatiques», a expliqué Martin Vaillancourt, directeur général du Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement (RNCREQ).

Cependant, bien que ce soit une avancée importante, la nouvelle politique contient bien peu d’engagements concrets. «Il est donc difficile d’affirmer que cette annonce représente le changement de paradigme tant espéré et dont le Québec a besoin», a indiqué M. Gariépy.