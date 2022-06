Tim Hortons et Justin Bieber récidivent

Deux des icônes canadiennes les plus connues au monde, Justin Bieber et Tim Hortons, ont de nouveau uni leurs forces, cette fois-ci pour lancer un nouveau café infusé à froid à la vanille française.

Le «Biebs Brew», qui sera offert dans tous les Tim Hortons participant au Canada et aux États-Unis, est constitué d’un café infusé à froid pendant 16 heures, avant d’être rehaussé avec une saveur crémeuse à la vanille française, a détaillant la chaîne de café canadienne.

De plus, Tim Hortons a profité de l’occasion pour ramener en succursales les Timbiebs, des Timbits à saveur de chocolat et fudge blanc, crème sure et pépites de chocolat et gaufre au gâteau d'anniversaire développé en collaboration avec la star internationale qui étaient demeurés pendant un temps dans les présentoirs de Tim Hortons, aux côtés des saveurs classiques de beignets.

TIM HORTONS / CNW GROUP

«On ne pouvait pas s'arrêter aux Timbiebs; il nous fallait aussi un Biebs Brew. Collaborer avec Tim Hortons a toujours été l'un de mes rêves. Tim Hortons fait partie de ma vie depuis mon enfance, et m'a toujours tenu à cœur», s’est amusé le chanteur dans un communiqué annonçant le lancement du «Biebs Brew».

De son côté, la chaîne a reconnu sans détour qu’elle surfait sur le succès du premier partenariat avec Justin Bieber.

«Timbiebs a connu un énorme succès, vraiment au-delà de toutes nos attentes! Ce qui l'a rendu si génial, c'est l'authenticité du partenariat », a déclaré Hope Bagozzi, directrice du marketing chez Tim Hortons.

TIM HORTONS / CNW GROUP

En plus du café et des beignes, Tim Hortons va offrir des produits dérivés, incluant des gobelets «Biebs Brew» en acier inoxydable, mais aussi des tuques, des sacs bananes et des sacs réutilisables.