Un drôle d’été

L’on tente de reprendre goût aux vifs plaisirs du temps ancien d’avant la pandémie. Mais force est de constater que les deux années ont rétréci nos excitations de jadis.

D’abord, le cercle d’amis s’est réduit. Certains qu’on croyait proches se sont avérés fuyants. D’autres nous ont donné notre congé. Heureusement, de nouveaux amis sont apparus. Nos enfants ont pris par la force des choses plus de distance et nos petits-enfants ont grandi hors de notre présence, confinement oblige.

La météo nous annonce des canicules et un temps pluvieux. Bref, le soleil risque d’être plus accablant que réconfortant. Et par-dessus tout, la politique envahira nos plages, car l’élection d’octobre prochain charriera tous nos emballements et nos turbulences politiques.

Le Québec, malgré ce qu’en disent nos critiques et nos contempteurs, est une société distincte. Déjà, nous nous affrontons, nous nous engueulons alors qu’aucun référendum n’est en vue.

Théâtre politique

Le premier ministre ontarien, Doug Ford, lui, a réussi à se faire réélire en augmentant le nombre de ses députés après une campagne électorale inexistante. Or au Québec, l’été sera un théâtre politique. Déjà, l’annonce du retour en politique de Bernard Drainville, le souverainiste, et la sortie à Radio-Canada de Lucien Bouchard qu’il voulait feutrée, sachant très bien qu’elle donnerait lieu à des débats passionnels, donnent le ton.

La CAQ continue de dominer dans les intentions de vote. Et avant l’ouverture officielle de la campagne, il faut donc compter sur la présence à travers le Québec des candidats caquistes au premier chef dans toutes les festivités locales ou régionales.

François Legault et son épouse très à l’aise ne manqueront certainement pas d’apparaître dans toutes ces activités populaires. Car, comme René Lévesque, il croit qu’on ne peut aimer son peuple si l’on dédaigne ce qu’aime le peuple.

Les chefs du PLQ, de QS, du PQ et du PCQ devront être moins hargneux envers la CAQ. Car les électeurs, surtout après la pandémie, sauront gré à leurs politiciens de ne pas parasiter leur bonheur retrouvé après plus de deux ans de climat oppressant.