Une aide pour relancer le centre-ville de Longueuil

Afin de dynamiser son centre-ville à l’approche de la saison estivale, la Ville de Longueuil misera notamment sur la mise en place d’espaces publics éphémères, d’animations et d’installations d’art urbain.

Ces mesures, qui font partie du Plan de relance de la Ville élaboré en collaboration avec des partenaires locaux, seront mises en place grâce à une contribution financière totalisant 2 millions $ du gouvernement.

«Nos partenaires nous ont fait part de leur réalité et de leur expérience sur le terrain, en plus de proposer des pistes de solution. Ils ont ainsi bonifié notre diagnostic et nourri notre réflexion. Leur appui et leur mobilisation contribueront assurément à sa mise en œuvre et à sa réussite», a déclaré la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier.

Un total de 14 projets et mesures ont été retenus, en prenant compte de leur «pérennité et facilité d’implantation».

La Ville mettra également en place une campagne d’achat local, à travers laquelle elle encourage ses citoyens à se procurer des cartes d’achats, dont elle bonifiera les montants de 50 %. Ces cartes sont échangeables auprès d’entreprises locales participantes au programme.

L’administration municipale envisage également la possibilité de mettre en place une Société de développement commercial sur la rue Saint-Charles Ouest.

«Les centres-villes sont des moteurs économiques importants ; ils doivent pouvoir redémarrer leurs activités et fonctionner à plein régime le plus rapidement possible», a soutenu Lucie Lecours, ministre déléguée à l’Économie.