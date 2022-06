Hélène Florent: «Une dose d’amour démesurée...»

« Irréel ». Voilà comment Hélène Florent décrit les émotions qui l’habitent, depuis son double triomphe au 24e Gala Québec Cinéma, dimanche soir.

« C’est très étrange, je ne sais pas trop comment l’expliquer », a confié lundi au Journal la comédienne de 47 ans, moins de 24 heures après être devenue la première actrice dans l’histoire du gala à remporter deux prix d’interprétation la même année, pour ses rôles dans les films Les oiseaux ivres et Maria Chapdelaine.

« Il y a quelque chose d’irréel dans tout cela, au point où je me surprends parfois à me demander si c’est arrivé pour vrai. Mais en même temps, la réalité m’a vite rattrapée. Je me suis levée à 6 h, avec mon garçon, j’ai fait le lunch, j’ai plié du linge... Le quotidien a vite repris sa place. Mais dès que je repense à dimanche soir, je redeviens émotive. C’est une dose d’amour démesurée. »

Contrairement aux autres membres des équipes des films Maria Chapdelaine et Les oiseaux ivres, Hélène Florent n’est pas sortie faire la fête après le gala. Sachant qu’elle devait se lever tôt le lendemain, elle a préféré rentrer sagement à la maison. Mais sa nuit a été courte quand même.

« J’ai eu un sommeil agité parce que j’ai repassé en boucle dans ma tête les événements de la soirée, relate-t-elle. J’ai aussi pris le temps de lire les textos de félicitations de mes amis. »

Dans Maria Chapdelaine, nouvelle adaptation du roman de Louis Hémon réalisée par Sébastien Pilote, Hélène Florent incarne la mère de la jeune héroïne, une femme courageuse et travailleuse. Dans Les oiseaux ivres, second long métrage du réalisateur Ivan Grbovic, elle se glisse dans la peau d’une agricultrice québécoise embauchant des travailleurs agricoles étrangers. Le premier rôle lui a valu l’Iris de la meilleure actrice de soutien, le second celui de la meilleure actrice.

Similarités

Même si ces deux femmes évoluent à des époques différentes, Hélène Florent voit quelques similarités entre les deux personnages :

« Ce que j’aime, c’est qu’elles n’ont rien à voir et qu’en même temps, elles ont tout à voir, observe Hélène Florent. Ce sont toutes les deux des femmes fortes et des mères. Elles travaillent la terre toutes les deux, mais la première évolue dans le Québec de 1910 et la seconde dans le Québec d’aujourd’hui. Elles pourraient être dans la même lignée de famille ! »

Hélène Florent a repris récemment le personnage de l’enquêteuse Marianne Desbiens dans la seconde saison de la série Eaux turbulentes, tournée dans la région d’Ottawa jusqu’à la fin juin. Elle a aussi complété il y a quelques semaines le tournage du film Une femme respectable, le prochain long métrage du cinéaste Bernard Émond dans lequel elle joue aux côtés de Martin Dubreuil. « J’ai adoré mon expérience de travail avec Bernard. C’était un rêve », conclut-elle.