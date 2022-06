«Victorieux à deux»: lumière sur l’entourage des athlètes handicapés de haut niveau

Jean-Marie Lapointe braque les projecteurs de sa série Victorieux à deux sur des entraîneurs, des bénévoles et des proches qui aident des athlètes handicapés de haut niveau à se dépasser.

Reconnu pour son humanité et son grand amour du sport, Jean-Marie Lapointe est comme un poisson dans l’eau dans cet univers.

Dans le premier épisode présenté dès lundi sur MOI ET CIE, il nous fait rencontrer Mathieu St-Pierre, un athlète de paracanoë qui s’est rendu aux Jeux paralympiques de Tokyo, l’an dernier, terminant au cinquième rang.

Le jeune homme originaire de Shawinigan, en Mauricie, a été victime d’un accident qui l’a rendu paraplégique en 2015. Bien épaulé par sa copine Julianne Morin-Nolet, qui est aussi sportive que lui, Mathieu peut aussi compter sur plusieurs autres personnes, dont Hélène Gervais, qui est ergothérapeute et entraîneuse au Club de canotage de Shawinigan, ainsi que Marc Creamer, qui est gestionnaire et entraîneur national de para canoë.

Mathieu travaille fort, est déterminé et inspirant. «Les personnes qui les entourent, que ce soit des proches, des entraîneurs ou des bénévoles qui décident de donner de leur temps pour leur permettre de se dépasser, d’atteindre des buts et de se challenger dans un sport, c’est ça Victorieux à deux, car on s’intéresse à l’angle humain de ces gens-là qui se mettent au service de l’autre», a dit Jean-Marie Lapointe en entrevue avec l’Agence QMI.

Jean-Marie Lapointe lève son chapeau à tous les gens qui donnent de leur temps, faisant preuve de qualités humaines impressionnantes – au premier chef la générosité – à l’heure où, trop souvent, l’individualisme triomphe.

Jean-Marie Lapointe dit être inspiré par tous les athlètes handicapés, mais aussi «par les humains en général, et particulièrement les humains qui traversent des périodes sombres, des doutes et des difficultés».

Selon lui, les athlètes handicapés «devraient être beaucoup plus vus». Il espère que Victorieux à deux va encourager plus de gens à faire du bénévolat et aux personnes handicapées à se tourner vers le sport ou vers toute autre activité pour développer une passion qui les anime et les amène plus loin, brisant leur isolement.

Parmi les participants, il y en a un, Benoit, qui est presque totalement non voyant. Pourtant, cet homme fait du vélo en tandem. D’autres souffrent depuis la naissance de paralysie cérébrale ou d’hémiplégie. «On ne choisit pas de venir au monde avec un handicap ou d’avoir un accident qui nous rend handicapés, mais on peut choisir comment on réagit face à cette balle courbe de la vie», a dit l’animateur.

Dans une éventuelle deuxième saison, Jean-Marie Lapointe souhaiterait présenter des athlètes et des entraîneurs évoluant dans des sports d’hiver.

Produite par Baroque Films, en collaboration avec Québecor Contenu, la série Victorieux à deux est réalisée et scénarisée par Pierre-Antoine Fournier. Elle est présentée chaque lundi, à 21 h, à compter du 6 juin sur MOI ET CIE.