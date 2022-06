Y a-t-il un pilote à l’animation?

Je sais tellement comment j’aurais écrit ma chronique sur le Gala Québec Cinéma pour m’assurer de me faire des amis, ne recevoir aucun courriel haineux et être applaudie par le Milieu : j’aurais félicité tous les acteurs québécois pour leur performance, souligné la qualité de leur français, je me serais extasiée sur les valeurs humaines de ces grands scénarios, je n’aurais dit que du bien des documentaires, j’aurais été dithyrambique sur les robes, les blagues, les gagnants et même les perruques...

Mais je ne fais pas ce métier pour me faire des amis alors voici plutôt ma chronique sincère, directe et sans complaisance.

ÉCRANS NOIRS, NUITS BLANCHES

– Il faut absolument retravailler les monologues d’ouverture et les présentations livrées par la maîtresse de cérémonie de la soirée Geneviève Schmidt (qui est meilleure comédienne qu’animatrice). C’était fragile l’année dernière, c’est gênant cette année. Des textes qui manquent de force de frappe, des blagues qui tombent à plat et une animatrice qui ne sait pas comment livrer des textes comiques avec une chute qui frappe. Ça manque de « oumpf », de « wow » et de « ouh lala ». La direction peut-elle s’asseoir avec l’équipe de scripteurs et l’animatrice et nous éviter une soirée aussi pénible l’année prochaine ?

– Je ne nommerai pas de comédiens, je ne nommerai pas de films, mais en 2022 le cinéma québécois a encore le même problème : le marmonnage. Comment se fait-il que des acteurs et des actrices qui font un métier de communication, dont l’outil est la voix, prennent si peu soin de leur instrument ? Même dans les présentations, on a eu droit à des acteurs et des actrices qui mangeaient leurs mots.

– Chacun ses goûts, mais la robe blanche de Karine Vanasse, hum... a-t-on manqué de tissu ?

– Est-ce que les animatrices du tapis rouge peuvent se rappeler qu’on ne dit pas « t’esT en nomination » ni « ch’t’en compagnie », et que les mots « catégorie » et nomination » ne sont pas synonymes ?

CINÉMA POUR TOUS

– Je suis ravie que Ivan Grobvic ait remporté l’Iris de la meilleure réalisation et que Sara Mishara et lui aient remporté l’Iris du meilleur scénario, et que le film ait remporté l’Iris du meilleur film. J’ai adoré chaque seconde de ce film dont je disais au moment de sa sortie : « N’ayons pas peur des mots : Les oiseaux ivres est une splendeur. J’avais constamment envie d’appuyer sur pause pour me plonger dans ces images tournées à l’heure magique, ces brefs instants avant le coucher du soleil où tout est baigné dans une lumière dorée virant au rose ».

– Jean-Claude Lord, Jean-Marc Vallée, Rock Demers... les derniers mois ont été une hécatombe pour le cinéma québécois. Au moins, hier soir, on leur a rendu un vibrant hommage, bien senti, avec classe, respect et bienveillance.

Mais pourquoi a-t-on vu Guillaume Cyr avec un sourire fendu jusqu’aux oreilles après le segment « In memoriam » ? Ça, ça manquait de classe ! – Avez-vous remarqué que les réalisateurs en nomination au gala célébrant le meilleur du cinéma québécois étaient parfois originaires de Serbie ou d’Iran, que les acteurs étaient parfois autochtones, asiatiques, tunisiens ou latinos, que les films étaient parfois en espagnol ou en anglais ?

Et après ça, on nous traite encore de nationalistes identitaires qui ont peur de l’Autre prônant le « repli sur soi » ?