5 choses à considérer avant de démarrer votre petite entreprise ou de devenir travailleur autonome

Vous êtes récemment devenu travailleur autonome ou vous avez lancé votre PME depuis peu?

Outre le courage et la discipline nécessaires pour réussir dans cette avenue professionnelle, vous devrez certainement acquérir de nouvelles connaissances afin d’entreprendre votre projet en toute quiétude.

Voici 5 choses auxquelles penser afin d’assurer la prospérité de votre projet:

Getty Images

1. Évaluez la faisabilité financière

Votre plan d’affaires devrait comprendre le revenu minimum nécessaire à la survie de votre entreprise, mais également les dépenses nécessaires à son bon fonctionnement. En érigeant un budget minutieux et réaliste, vous serez à même de mieux planifier la croissance de votre PME.

Vous avez besoin de financement pour réaliser tous vos projets? Surveillez les bourses, les programmes de prêts et le soutien d’investisseurs. Les options ne manquent pas. Encore faut-il s’assurer d’éviter de vouloir grandir trop vite!

2. Renseignez-vous sur vos nouvelles responsabilités et vos droits

En tant que nouveau travailleur autonome ou comme dirigeant de PME, vous devez vous soumettre à des obligations fiscales diverses, comme la collecte et le paiement de taxes et des retenues à la source, par exemple. Vous savez également que certaines de vos dépenses sont déductibles d’impôt, mais vous vous questionnez peut-être à savoir lesquelles.

Le programme d’accompagnement de Revenu Québec permet de répondre à toutes ces questions et bien plus! Il s’agit d’un service personnalisé totalement gratuit offert aux PME et aux travailleurs autonomes, qui ont récemment démarré leurs affaires.

Vous pouvez donc bénéficier d’une ou de plusieurs rencontres avec un spécialiste de Revenu Québec où vous pourrez poser toutes vos questions en matière de fiscalité et même obtenir une brève analyse de vos livres et registres comptables.

Le programme permet d’obtenir de l’information sur les crédits et les remboursements auxquels vous pourriez avoir droit et offre du soutien quant à l’inscription aux services en ligne et à leur utilisation. Et rassurez-vous: les échanges effectués dans le cadre du programme ne sont pas utilisés aux fins de contrôle et sont confidentiels.

Getty Images/iStockphoto

3. Démarquez-vous le plus possible

Saviez-vous qu’une bonne partie des entreprises qui ferment leurs portes le font en raison d’un manque de clientèle? Que vous proposiez un service ou un produit, il vous faut déterminer ce qui vous rend unique, mais surtout ce qui vous distingue de vos compétiteurs. Une solide étude de marché et une connaissance de vos forces et de vos faiblesses vous seront ici utiles.

4. Soyez souple et agile

Le démarrage d’une entreprise demande beaucoup de créativité et d’adaptation. Durant les premières années d’exercice, il faudra peut-être revoir la sélection des produits de votre boutique, par exemple, ou vos services devront être ajustés en fonction des besoins de votre clientèle.

N’hésitez pas à demander l’aide d’un mentor, l’avis de vos proches ou encore celui d’autres entrepreneurs et travailleurs autonomes de votre domaine afin de peaufiner votre offre.

5. Bâtissez une stratégie de promotion forte

Même si vous avez le meilleur produit ou service de votre quartier, personne ne pourra en profiter si vous ne le communiquez pas adéquatement. Peu importe votre champ d’activité, votre budget et la clientèle visée, assurez-vous d’avoir un site Web clair et professionnel.

Vous pourrez ensuite investir dans d’autres canaux promotionnels, comme une infolettre, des médias sociaux ou encore des brochures publicitaires. Ne négligez pas l’apport de graphistes, de spécialistes des relations de presse ou de conseillers en communication pour ces initiatives!

Enfin, n’oubliez pas l’importance du réseautage, particulièrement si vous êtes travailleur autonome ou si vous offrez des services à d’autres compagnies.

Démarrer une entreprise qui a du succès nécessite de l’appui de part et d’autre. Que ce soit de votre famille, de votre comptable ou encore de vos clients, vous aurez besoin de soutien pour relever ce nouveau défi avec brio.

