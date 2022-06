PRÉVILLE, Serge



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Monsieur Serge Préville, fils de feu Bernard Préville et de Annette Duhaime, le 30 mai 2022, à l'âge de 65 ans.Il laisse dans le deuil sa mère, ses frères et soeur Jean-Pierre, Jean-Marc (Debbie) et Michelle, ses neveux et sa nièce Gary (Melissa) Merrick (John) Michael (Alana) ainsi que plusieurs parents et amis.Les funérailles auront lieu le vendredi 10 juin 2022 en l'église St-Joachim (2 rue Ste-Anne, Pointe-Claire, Qc, H9S 4P5) à 11h, la famille y recevra les condoléances de 10h à 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don en sa mémoire à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC du Canada.