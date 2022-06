6e saison: Christian Bégin de retour à la barre de «Y’a du monde à messe»

L’émission «Y’a du monde à messe» revient à l’antenne de Télé-Québec pour une sixième saison le jour de la Fête nationale, le 24 juin prochain.

Pour la première, l’animateur Christian Bégin va discuter avec Luc De Larochellière, Léolane Kemner, Marie-Josée Taillefer et Steeve Wadohandik Gros-Louis. Rappelons que, comme le veut le concept, chaque invité – connu ou méritant de rayonner – est concerné par un lien mystère. Parfois celui-ci est facilement identifiable, d’autres fois c'est beaucoup plus difficile.

C’est la chorale de «Y’a du monde à messe» qui va livrer la première prestation musicale de la saison. La chorale compte sur la voix de Sarah Bourdon, Ariane Brunet, Marie-Christine Depestre, Coral Egan, Elie Haroun, Franck Julien, Karine Pion, Kim Richardson, Dorian Sherwood et JP Loignon. La direction musicale de l’émission est assurée par Alex McMahon et le musicien est Gilbert Fradette.

Au cours des semaines qui suivent, Christian Bégin va recevoir une foule de personnalités intéressantes et inspirantes sur son plateau, comme Marie-Soleil Dion, Guy Fournier, Marc-André Grondin, Michèle Richard, Zachary Richard et Peter Simons.

Au chapitre des prestations musicales, Daniel Boucher, Corneille, Breen LeBoeuf et Marjo vont notamment défiler sur le plateau de «Y’a du monde à messe» cet été.

Produite par Les Productions Bazzo Bazzo et réalisée par Luc Sirois, l’émission «Y’a du monde à messe» est diffusée chaque vendredi à compter du 24 juin, à 21 h, à Télé-Québec. Chaque épisode est offert gratuitement en simultané, en rattrapage et en baladodiffusion sur telequebec.tv et sur l’application Télé-Québec.