Accès à la baignade limité par manque de sauveteurs

Vos activités de baignades pourraient aussi être compromises cet été avec la pénurie de sauveteurs qui frappe encore cette année et dans tous les milieux.

Alors que la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) doit retirer la baignade surveillée dans trois de ses établissements au Québec en raison du manque de sauveteurs, voilà que le Parc National de la Pointe-Taillon, au Lac-Saint-Jean, s’ajoute à cette liste.

«Les difficultés à recruter des sauveteurs malgré les efforts qui sont faits ne permettront pas d’offrir de la baignade surveillée au Parc-National-de-la-Pointe-Taillons», a expliqué Simon Boivin, responsable des relations avec les médias pour la Sépaq.

Quatre sauveteurs seraient nécessaires pour offrir le service sur sept jours. La Sépaq ne dispose toutefois d’aucune candidature pour ce secteur à l’heure actuelle. C’est donc ce qui empêche la baignade surveillée, à moins d’un revirement de situation.

Simon Boivin a expliqué qu’«il y aurait des possibilités envisageables de plages d’ouverture réduite à la baignade surveillée », si la Sépaq parvient à embaucher au moins deux sauveteurs.

Même problème à la piscine du Camping Au jardin de mon père, à La Baie. Pour ouvrir leur piscine au maximum de sa capacité, Contact Nature a besoin d’un minimum de quatre sauveteurs. Avec leurs efforts de recrutement déployés depuis mars dernier, ils sont parvenus à en recruter trois. Ce nombre demeure toutefois insuffisant, les obligeant à réduire le nombre de baigneurs autorisés.

«On a fait une demande de dérogation à la régie du bâtiment pour réduire le nombre de baigneurs à certaines heures de la journée, certains moments aussi dans la semaine que les saisonniers sont là et que les touristes ne sont pas là», a expliqué Pierre-Luc Champagne, directeur général adjoint pour Contact Nature.

La région sous la moyenne provinciale

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, environ 400 personnes détiennent un brevet soit d’assistant sauveteur ou de sauveteur national. Cependant, ce n’est pas parce qu’elles détiennent la certification que ces personnes choisissent d’exercer la profession cet été.

«On s’aperçoit que la moyenne par préposés à la surveillance par rapport à la population, la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean est à 1,29, ce qui veut dire qu’on a au moins un sauveteur par 1000 de population. Tandis que le reste du Québec, c’est plutôt deux sauveteurs par 1000 de population», a observé Raynald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage du Québec.

«Sauvetage, ça demande de sortir de l’argent, c’est beaucoup de fins de semaine, de semaines, beaucoup de formations donc pour des jeunes, avant de devenir sauveteur national, ça demande beaucoup de sacrifices», a poursuivi Pierre-Luc Champagne de Contact Nature.

En tout et partout, la Société de Sauvetage du Québec a expliqué qu’une personne qui souhaite détenir toutes les formations requises doit effectuer un minimum de 96 heures de formations et défrayer environ 1000 $. Ce n’est donc pas évident d’inciter les jeunes à se diriger vers cette avenue.

Être attractif, un défi

En vue d’attirer de la main-d’œuvre, certains ont revu les salaires à la hausse. C’est le cas de la ville de Saguenay qui offre un taux horaire d’environ 22 $ de l’heure depuis environ 3 ans. La Ville dispose d’ailleurs de suffisamment de sauveteurs pour ouvrir à plein rendement ses 7 piscines. Est-ce une partie de la solution?

«Contact Nature a suivi le pas donc on n’a pas accoté la Ville parce que c’est quand même de très hauts salaires, mais on a augmenté de presque 20 % le salaire des sauveteurs», a poursuivi M. Champagne qui a d’ailleurs sollicité des retraités afin de pallier au manque de main-d’œuvre.

«On en a parlé avec nos saisonniers, on n’en a pas trouvé malheureusement, mais oui on va commencer à rechercher, on a maintenant une directrice aux ressources humaines chez Contact Nature et son travail c’est de sortir des idées qui sortent de la boîte», a-t-il ajouté.

Le défi est lancé, mais le temps presse. Si l’on dispose d’une diminution de baignades surveillées, les risques de noyades sont donc plus accrus.

«S’il n’y a plus de sauveteurs, il n’y aura pas de zone délimitée donc est-ce que les gens seront capables de se rendre compte de la partie profonde et la partie peu profonde en question, est-ce que mon risque de noyade va augmenter? C’est ma prétention», a expliqué Raynald Hawkins.

Il faudra donc faire preuve de vigilance cet été et aussi de compréhension, car certaines heures de baignades pourraient être réduites tout comme le nombre de baigneurs autorisés.