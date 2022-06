[EN DIRECT] 104e jour de guerre en Ukraine: voici tous les derniers développements

L'invason russe se poursuit pour une 104e journée en Ukraine, alors que la ville de Severodonetsk, dans l'est du pays, est le théâtre de violents combats.

Voici les derniers développements, minute par minute

14h18 | Le président du Sénat français se rendra «prochainement» en Ukraine

Le président du Sénat français Gérard Larcher (opposition de droite) se rendra «prochainement» à Kiev, à l’invitation du président du Rada (parlement ukrainien) Rouslan Stefantchouk, a-t-il annoncé mardi lors d’une conférence de presse conjointe à Paris.

M. Larcher a précisé qu’il rendrait «naturellement» compte de cette visite au président de la République Emmanuel Macron «parce qu’il y a des moments où la France doit parler d’une voix».

13h37 | Pour le HCR, la guerre en Ukraine ne doit pas éclipser les déplacés au Sahel

La guerre en Ukraine ne doit pas faire oublier aux Européens la nécessité d'aider les déplacés et réfugiés au Sahel qui fuient les violences et sont exposés à l'insécurité alimentaire, a plaidé mardi la directrice du bureau régional du HCR pour l'Afrique de l'Ouest et centrale.

12h32 | «Environ 800 civils» réfugiés dans une usine de Severodonetsk, selon la direction du site

AFP

Environ 800 civils sont réfugiés dans une usine chimique à Severodonetsk, dans l’est de l’Ukraine, où les combats font rage entre les armées ukrainienne et russe depuis plusieurs jours, a affirmé mardi l’avocat américain du magnat Dmytro Firtach, propriétaire du site.

12h18 | L'Ukraine veut une victoire «sur le champ de bataille» avant toute négociation

L’Ukraine a besoin d’une victoire sur la Russie «sur le champ de bataille» avant toute négociation de paix, a déclaré mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky au quotidien britannique Financial Times.

AFP

«La victoire doit avant tout être sur-le-champ de bataille», a déclaré le président en répétant que son pays avait besoin d’au moins «autant d’armes que les Russes».

11h04 | Russie: mandat d'arrêt contre l'écrivain Dmitri Gloukhovski

La justice russe a placé mardi sur sa liste des personnes recherchées l'écrivain de science-fiction Dmitri Gloukhovski, qui risque jusqu'à 10 ans de prison pour avoir critiqué l'armée russe après l'offensive lancée en Ukraine.

Sur la messagerie Telegram, l'écrivain de 42 ans a expliqué être accusé «d'avoir discrédité les forces armées russes» dans un message publié sur Instagram et d'avoir accusé Vladimir Poutine d'être responsable du conflit.

10h38 | La CEDH demande à la Russie de mettre fin aux poursuites pénales contre les Témoins de Jéhovah

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a demandé mardi à la Russie de mettre fin aux poursuites pénales engagées par les autorités contre les Témoins de Jéhovah depuis plus de 10 ans, poursuites qui ont conduit à une «interdiction nationale» du mouvement.

9h21 | La Russie décide de ne plus appliquer les arrêts de la CEDH

Les députés russes ont adopté mardi en troisième et dernière lecture une loi autorisant la Russie à ne plus appliquer les décisions de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), après l'exclusion du pays du Conseil de l'Europe en mars.

8h23 | Près de 600 Ukrainiens détenus par les Russes dans la région de Kherson

AFP

L'Ukraine a accusé mardi l'armée russe d'avoir emprisonné près de 600 personnes, essentiellement des journalistes et militants pro-Kyïv, dans la région de Kherson, dans le sud du pays, entièrement occupée par les forces de Moscou.

AFP

«On n’avait pas droit au choix»: des Ukrainiens ayant quitté Marioupol, port stratégique pris par les Russes après des semaines de siège, ont raconté à l’AFP comment ils ont été obligés d’aller en Russie plutôt que vers une autre région d’Ukraine, une politique que Kyïv n’hésite pas à comparer à des «déportations».

6h13 | Moscou dit avoir «totalement libéré» les zones résidentielles de Severodonetsk

AFP

Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a affirmé mardi que l'armée russe avait «totalement libéré» les zones résidentielles de Severodonetsk, ville de l'est de l'Ukraine et actuel épicentre des combats dans la région.

5h43 | Kyïv refuse que le chef de l'AIEA se rende à sa centrale nucléaire occupée par les Russes

AFP

L'Ukraine s'oppose à ce que le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) Rafael Grossi se rende à la centrale nucléaire de Zaporijjia (sud) tant qu'elle est occupée par les Russes, a indiqué mardi l'opérateur ukrainien des centrales nucléaires.

4h56 | Le chef des séparatistes confirme la mort d'un général russe

AFP

Le chef des séparatistes prorusses de l'est de l'Ukraine a confirmé mardi la mort d'un général russe dans cette région où les forces de Moscou mènent une offensive d'envergure contre celles de Kyïv.

0h45 | En Ukraine, la guerre en cours est déjà au musée

AFP

«Toucher la guerre du doigt»: les Ukrainiens se pressent à Kyïv pour observer casques, rations alimentaires et missiles récupérés suite au retrait de l'armée russe des zones occupées et montrés dans une exposition créée en temps réel.

AFP

Nommée Ukraine - Crucifixion, cette initiative du Musée de l'Histoire de l'Ukraine dans la Seconde Guerre mondiale rassemble d'authentiques objets, collectés entre le 4 avril et le 5 mai, notamment dans la région «libérée» au nord de Kyïv.