Foyers et feux d’artifice à Québec: pensez sécurité et bonne entente entre voisins!

Plusieurs citoyens de Québec aiment profiter des soirées d’été pour faire des feux dans la cour arrière ou pour contempler les feux d’artifice. Mais saviez-vous que cette activité implique des responsabilités, notamment face à vos voisins?

Qu’il s’agisse d’un foyer au gaz, d’un foyer au bois ou de feux d’artifice, il existe une réglementation sur le territoire de la Ville de Québec.

Elle inclut de bonnes pratiques qui permettent de ne pas incommoder le voisinage avec de la fumée et de mauvaises odeurs, en plus d’assurer la protection de tous contre les incendies en période estivale.

Parce que la sécurité et la bonne entente entre voisins, c’est primordial!

Foyer de bois: comment ne pas incommoder les voisins

Getty Images/iStockphoto

Bien que les feux soient proscrits sur les terrains publics du territoire de la Ville de Québec, il est permis d’en faire chez soi avec un foyer au bois ou au gaz, sous certaines conditions

Si vous possédez un modèle à combustion de bois, la Ville prévoit quelques règles afin de rendre cette activité sécuritaire et avec un minimum de nuisances pour les voisins.

Par exemple, il est interdit de faire brûler des feuilles, des résidus de construction (bois traité ou peint) ou encore de matières dérivées ou fabriquées à partir de pétrole. «Ces matières produisent une fumée représentant un risque pour la santé. Si vous êtes inquiet, vous pouvez composer le 911 afin qu’un pompier fasse une vérification chez un voisin», indique Alexandre Lajoie, officier du Service de protection contre l’incendie de Québec (SPCIQ).

En fait, le seul combustible qui est autorisé est le bois sec prévu à cet effet.

De plus, s’il y a des vents de plus de 20 km/heure, il vaut mieux remettre l’activité pour ne pas emboucaner le voisinage. En fait, la fumée, la suie, les étincelles et les escarbilles ne devraient jamais se propager en dehors des limites de votre terrain.

Question sécurité, le foyer doit également être muni d’un pare-étincelles qui couvre toutes les parties libres de l’appareil et il doit rester en place tant et aussi longtemps que le brasier n’est pas totalement éteint.

Il doit aussi être situé à une distance minimale de 3 mètres d’une limite de propriété, d’un bâtiment ou d’une construction comportant un revêtement combustible (clôture, cabanon, etc.).

«C’est une question de sécurité, mais aussi pour éviter d’embêter les voisins. Si vous avez un doute sur la conformité ou la sécurité de l’installation d’une personne de votre quartier, vous pouvez communiquer avec le Centre de relation avec les citoyens de la Ville de Québec.»

Foyer au gaz: les règles à suivre

Getty Images/iStockphoto

Les foyers au gaz n’embarrassent habituellement pas les gens à proximité, puisqu’ils ne dégagent aucune fumée. Toutefois, il y a des règles de sécurité à suivre.

Tout d’abord, assurez-vous de bien comprendre et d’appliquer les exigences du manuel du fabricant afin d’en faire une utilisation et une maintenance optimales. Aussi, sur le territoire de la Ville de Québec, le foyer au gaz doit obligatoirement être homologué ULC ou CSA.

Ensuite, M. Lajoie prévient les fumeurs: «Il ne faut pas fumer lors de l’allumage du foyer au gaz, car il pourrait y avoir des gaz en suspension.» De plus, tout comme pour le foyer au bois, un modèle au gaz demande la présence d’un adulte à proximité en tout temps.

Feux d’artifice: jamais sur un petit terrain

Getty Images

L’émerveillement devant les feux d’artifice est partagé de tous, peu importe l’âge. Mais un particulier qui souhaite en faire à la maison doit absolument respecter la réglementation, puisque cette activité n’est pas sans risque, selon Alexandre Lajoie. «Il est important de suivre les conditions d’utilisation inscrites sur la pièce pyrotechnique. Ainsi, on limite les risques de blessures», mentionne-t-il.

Il ajoute qu’il est presque impossible d’allumer des feux d’artifice en ville et en banlieue, puisque le règlement stipule que la superficie minimale du terrain doit être de 30 mètres x 30 mètres et ne pas comporter d’obstacles comme des arbres, bâtiments ou poteaux électriques. D’ailleurs, cette distance imposée est bénéfique pour les voisins qui peuvent être irrités par le bruit assourdissant de ce spectacle.

L’utilisateur doit donc trouver un vaste terrain privé, comme un champ, et demander l’autorisation au propriétaire.

Pour ce qui est des terrains publics, le lancement de feux d’artifice est interdit, à moins de demander un permis. «Il est remis si la Ville est assurée que ce soit un artificier certifié qui est responsable de l’allumage, et ce, même si les feux d’artifice en question ont été achetés en vente libre», ajoute M. Lajoie.

En résumé, la meilleure façon d’en profiter de façon sécuritaire est de les admirer dans le cadre des événements tenus sur le territoire de la Ville de Québec!

Tous les résidents du territoire de la Ville de Québec gagnent à suivre ces règles qui assurent la sécurité et la bonne entente entre voisins. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site de la Ville de Québec. Bon été!