Il faut garder espoir, même face au cancer

Je vous avais déjà écrit pour soutenir mon espoir de traverser un cancer. Je le fais de nouveau ce matin, à la suite de la lecture des propos de cette « anonyme » qui fait une récidive de cancer et qui espère tenir bon pour voir grandir sa petite de cinq ans. « Imagine-toi ma belle, que mon cancer ne me laissait, en principe selon mon oncologue, que de six à neuf mois de survie.

Eh bien, imagine-toi que j’en suis à mon quatorzième mois de survie, et que je n’ai même pas de petite à aimer comme toi. Si comme moi tu te répètes chaque jour Sky is the limit !, rien ne t’arrêtera. D’autant moins que ton ciel à toi est peuplé par une enfant qui souhaite te voir assister à son mariage. »

Christiane

Il n’y a rien comme l’espoir pour garder l’homme en vie et au chaud, même dans les moments les plus difficiles.