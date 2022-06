Le riche répertoire de Johnny Cash au Cabaret du Casino de Montréal et au Théâtre Capitole

Dix ans après les dernières représentations du spectacle «The Man in Black» au Québec, le Cabaret du Casino de Montréal va accueillir en août prochain cette production reprenant le riche répertoire de Johnny Cash.

Douze représentations figurent à l’horaire de la salle de spectacle opérée par Gestev, soit du 4 au 7 août, du 11 au 14 août ainsi que du 18 au 21 août.

Shawn Barker ressemble à s’y méprendre à Johnny Cash (1932-2003) et il reprend avec conviction plusieurs succès du défunt chanteur américain, comme «Folsom Prison Blues», «I Walk the Line» et «Ring of Fire», «A Boy Named Sue et Hurt».

En 2009, Shawn Barker avait entamé une série de cinq étés consécutifs au Théâtre Capitole de Québec. Il y reviendra d’ailleurs les 10 et 11 novembre prochain pour rendre hommage à l’homme en noir.

Les billets pour les représentations du spectacle «The Man in Black – A Tribune to Johnny Cash» au Cabaret du Casino de Montréal (cabaretducasino.ca, ticketmaster.ca et 514 392-2700) et du Théâtre Capitole de Québec (ticketmaster.ca) sont déjà en vente. L’accès est réservé aux personnes de 18 ans et plus.