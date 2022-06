Les mystères de l’astrologie

Je voudrais répondre à une de vos lectrices qui s’interrogeait sur l’astrologie. Ayant mis 50 ans de ma vie en recherches sur la question, je puis affirmer qu’elle comporte deux grands volets : la petite astrologie quotidienne que tous connaissent, et la grande astrologie qui concerne la planète tout entière et les divers phénomènes qui la touchent, dont le climat, les tremblements de terre, les divers phénomènes atmosphériques, ainsi que les maladies affectant les humains (comme ce qu’on vit actuellement) et les animaux.

J’ai très vite appris dans mes recherches que les guerres et les pandémies surviennent toujours lors de crises climatiques. C’est vrai pour la COVID actuelle, comme c’était vrai pour la guerre du Vietnam, la Première et la Seconde Guerre mondiale, ainsi que pour toutes celles que j’ai pu retracer jusqu’à Justinien.

De multiples livres ont été écrits sur les pandémies, et dans tous on citait, parmi les causes, une condition céleste qui revenait de temps en temps et qui modifiait la position du soleil comme celle de la terre. À lire autrement, les virus surgissent en tout temps pour se transmettre de façon limitée, mais ne deviennent des pandémies que lorsque les planètes se conjuguent pour que ça arrive.

M. Charest, dans ses allocutions de jadis, ne disait-il pas « Les planètes sont alignées ! » ? Certaines séquences d’alignement appliquent sur le soleil et sur la terre une pression, autrement inexistante, qui vient modifier les conditions de vie sur terre pour une période d’une centaine d’années. Eh bien, nous sommes en plein dans l’une d’elles depuis 1987. Le plus intéressant, c’est que la configuration et la séquence des planètes sont précisément les mêmes qu’au 14e siècle.

Or bien que la condition céleste était une condition suffisamment importante pour être mentionnée par tous les scientifiques et philosophes jusqu’en 1400, tous cessent d’en parler par la suite. On attribue ensuite les bouleversements à l’air, à l’eau, aux guerres, aux famines, mais jamais à l’alignement des planètes. La censure a tout fait pour ça.

Seuls les gens qui ont l’autorité suffisante, comme les lettrés de la physique et de la philosophie, les militaires de haut niveau et les religieux, savent ces vérités, mais ne les divulgueront jamais. Les grands de ce monde savent, mais ne veulent pas parler au petit peuple que nous sommes. Ils gardent leur arme secrète. Et vous verrez qu’il arrivera pire dans pas longtemps. De là à conclure que l’astrologie dit vrai, il n’y a qu’un pas

Pierre

Un pas que je ne franchirai pas, tant ce que vous racontez me semble être le fruit d’une imagination débordante sans balises logiques et encore moins scientifiques. Pensez-vous que si vos supposés stratèges savaient, il ne s’en serait pas trouvé au moins un pour dévoiler la vérité afin d’épargner au monde ce que nous venons de traverser causant des pertes de tous ordres qui mettront des années à se résorber ?