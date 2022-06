Les pétrolières nous pompent des milliards

À juste raison, les automobilistes se sentent arnaqués lorsqu’ils font le plein d’essence.

Depuis le début de 2021, l'essence à la pompe a explosé de 100%, passant de 111,8 cents à 223,9 cents, en hausse de 112,1 cents le litre. Des analyses prévoient que l’on dépassera bientôt les 2,30 $ le litre.

Pour justifier la récente flambée des cinq premiers mois de l’année, toutes les raisons sont « bonnes » pour permettre aux sociétés pétrolières de siphonner davantage les automobilistes.

Je pense, entre autres, à l’embargo européen sur le pétrole russe à la suite de l’invasion de l’Ukraine par Vladimir Poutine, à la flambée du baril de pétrole qui en a découlé, aux raffineries de pétrole qui fonctionnent à plein régime et qui peinent à répondre à la demande mondiale depuis l’embargo sur le pétrole en provenance de Russie, aux pressions inflationnistes, etc.

Comme par hasard, on ne dit mot ou presque sur l’appétit vorace des pétrolières pour tirer profit de l’embargo sur le pétrole russe et ainsi s’en mettre plein les poches avec d’immenses profits.

À LA MERCI DE NEW YORK

Le baril de pétrole du WTI américain se négocie aujourd’hui à 119 $ US, à comparer à 49 $ US au début de 2021, pour une augmentation de 145 %.

C’est cette même hausse qui a été refilée dans le calcul du « Coût minimal d’acquisition », lequel représente le prix de gros du litre d’essence à la rampe de chargement à Montréal. Ce « prix de gros » renferme le coût du baril de pétrole et la marge de raffinage.

Le hic ? Bien que le pétrole canadien soit moins élevé que WTI et que le raffinage se fasse en grande partie dans nos raffineries, le « coût minimal d’acquisition » au Québec est basé sur le prix de l’essence au Port de New York, lequel est basé sur le WTI américain.

La raison évoquée ? On doit suivre le marché mondial ! Point à la ligne.

DES EXPLOITEURS

Tout le monde pétrolier, des producteurs aux raffineurs en passant par les grands distributeurs, fait des affaires d’or depuis l’an dernier. S’il est vrai que les sociétés pétrolières ont rapporté de lourdes pertes en 2020 à cause de la pandémie de la COVID-19, disons qu’elles ont réussi à se redresser royalement en 2021.

Prenons Suncor Energy, notre grande société pétrolière qui est présente à tous les niveaux de la chaîne pétrolière (exploration, production, raffinage, distribution), ses profits pourraient atteindre cette année les 11 milliards de dollars, selon les prévisions d’analystes repérées par Zonebourse. C’est plus de deux fois les 4,1 milliards $ de profits encaissés en 2021.

L’autre grande pétrolière en sol canadien, l’Imperial Oil Limited, pourrait enregistrer 6,2 milliards $ de profits, soit 2,5 fois les profits engrangés l’an passé.

Valero Energy Corporation, qui possède et exploite la raffinerie Jean-Gaulin à Lévis, devrait voir ses profits dépasser possiblement la barre des 6,5 milliards $ en 2022.

À l’échelle internationale, prenons Shell PLC comme exemple. Selon des analystes, ses profits pourraient surpasser cette année le cap des 40 milliards $.

C’est le gros pactole pour toutes les pétrolières, sans exception.

Alors que les automobilistes se font littéralement siphonner à la pompe, les actionnaires des sociétés pétrolières s’enrichissent.

Le sous-indice du secteur énergétique s’est accru de 43 % depuis le début de l’année. Et ce après un gain de 42 % en 2021.

SURTAXER LES PÉTROLIÈRES ?

Le gouvernement de Boris Johnson entend imposer une taxe exceptionnelle de 25 % sur les bénéfices des sociétés pétrolières et gazières, et ce dans le dessein de reverser le fruit de cette mesure aux ménages les plus pauvres.

Ici au Canada, l’imposition d’une telle taxe sur les profits de nos pétrolières risquerait d’être refilée aux automobilistes !