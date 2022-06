Lucien Bouchard répond à la sœur de René Lévesque

L’ex-premier ministre Lucien Bouchard assure qu’il «n’escompte pas la disparition» de son ancienne formation et se dit attristé que la sœur de René Lévesque soit en colère contre lui, à la veille du 100e anniversaire du fondateur du Parti Québécois.

• À lire aussi: Lucien Bouchard critiqué par la sœur de René Lévesque

Dans une lettre qu’il a envoyée à Alice Lévesque, M. Bouchard affirme qu’il aurait souhaité que cette célébration puisse se faire dans la plus belle des fraternités.

«Croyez-moi, cela m’attriste de vous savoir en colère et si je puis l’apaiser le moindrement avec ces quelques mots, j’entreprends à mon tour de vous les écrire», mentionne-t-il.

Hier, la sœur de René Lévesque a signalé, en colère dans nos pages, que le président d’honneur de l’«Année Lévesque» a condamné «le Parti Québécois au trépas», dit-elle, au lieu de faire honneur à son frère.

Lucien Bouchard admet avoir eu des mots durs récemment dans un entretien. Il précise maintenant que personne ne peut contester le rôle fondamental qu’a joué ce parti dans notre histoire récente.

«C’est aussi la mémoire du grand démocrate qu’était votre frère qui m’anime lorsque je dis, au sujet du véhicule qu’est le Parti Québécois que «si» - et j’insiste «si» - les gens n’en veulent plus, on devra en choisir un autre.»

Puis, il mentionne qu’il a également eu des bons mots.

«J’ai réitéré que l’indépendance est une «nécessité politique», que «le rêve est toujours là». J’ai dit clairement que je n’escompte pas la disparition du PQ», écrit-il, ajoutant qu’il ne lui appartient pas, «pas plus qu’à quiconque», de décréter la mort d’un parti ni de sa survie. «Mais aux électeurs», dit-il. «Nous aurons une petite partie de la réponse en octobre, mais encore là, elle ne saurait être définitive.