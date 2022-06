Moyens de pression au menu et menace de grève au RTC

Déplorant un climat de travail « épouvantable », le syndicat des chauffeurs d’autobus du RTC prépare des moyens de pression dès cet été et n’exclut pas de déclencher une grève qui pourrait affecter le service aux usagers à l’automne, a appris Le Journal.

Leur convention collective est sur le point d’échoir, le 30 juin.

Les quelque 975 chauffeurs du Réseau de transport de la Capitale seront convoqués en assemblée, les 21 et 22 juin, et seront invités à se prononcer sur un éventail de moyens de pression à court terme, avant même d’entamer les négociations avec l’employeur cet automne.

« À partir du 1er juillet, légalement, on peut faire des actions. On s’en va chercher un vote de moyens de pression », confirme en entrevue la présidente du syndicat, Hélène Fortin, qui dénonce notamment le recours à la sous-traitance et la détérioration du climat de travail depuis deux ans.

L’opération du nouveau service Flexibus par des chauffeurs de taxi crée « une frustration énorme » et sème l’inquiétude chez ses membres qui ont des craintes quant à leur emploi.

Quant au projet de tramway, le syndicat affirme qu’il est informé au compte-gouttes et que la direction tient parfois deux discours : un en privé, un autre dans les médias.

« Je n’ai jamais vu ça »

« Moi, en 20 ans, je n’ai jamais vu ça. Nos relations de travail, c’est du jamais-vu dans l’histoire du RTC », avance Mme Fortin.

Rappelons que la dernière grève au RTC remonte à 2004. Elle avait duré 11 jours.

« J’étais là en 2004 puis ce n’était pas comparable avec aujourd’hui », avance Mme Fortin, pour illustrer la grogne actuelle des chauffeurs.

Dans un premier temps, des activités de visibilité sont à prévoir. Des autobus pourraient, par exemple, être « décorés » par les syndiqués.

« Il y a plusieurs choses qu’on peut faire pour déranger l’employeur. Si nos gens respectaient les limites de vitesse au quart de tour, demain matin, les autobus ne seraient plus à l’heure du tout », évoque-t-elle, précisant qu’il s’agirait d’un « ultime recours », tout comme une grève cet automne.

« Le but, c’est d’éviter de toucher à la clientèle parce que c’est important, c’est notre gagne-pain. »

Et les services essentiels ?

Les chauffeurs du RTC n’auront pas le droit de grève avant le 1er octobre.

D’ici là, ils s’adresseront au tribunal du travail pour tenter de se soustraire aux règles qui les obligent à fournir un service essentiel.

« On a un service juridique qui travaille sur ce dossier-là pour essayer de voir les possibilités. Tout au long de la pandémie, les chauffeurs demandaient d’avoir accès aux garderies puis on nous disait : “Non, vous n’êtes pas un service essentiel, vous êtes juste prioritaires.” On est prioritaires quand ça fait leur affaire puis essentiels quand ça fait leur affaire. »

En 2017, les services essentiels avaient été prévus 7 jours sur 7 aux heures de pointe, dans l’éventualité d’une grève qui avait finalement été évitée de justesse.