«On donne notre ressource en eau», déplore la directrice d’Eau secours

L'intention de la CAQ de hausser les redevances sur l’eau versées par les entreprises, dévoilées mardi par «La Presse», est vue d’un bon œil par l’organisme environnemental Eau secours.

«C’est une bonne nouvelle, sachant qu’au mois de février, il avait statué qu’ils étaient contre, alors que tous les partis d’opposition étaient pour, donc oui, on accueille ça favorablement», a commenté la directrice générale d’Eau secours Rébecca Pétrin, au micro de Richard Martineau sur les ondes de QUB radio, mardi.

Instituée en 2010, la redevance sur l’eau est actuellement fixée à 70 $ le million de litres, un montant qui était élevé à l’époque, mais qui est désormais dépassé.

«Maintenant, on est à la traîne. L’Ontario charge sept fois plus élevé que nous, et puis, la quantité d’eau que les commerces et les grandes entreprises peuvent prélever chaque jour est plus basse. Au Québec, on parle de 75 000 litres d’eau quotidien gratuits avant de commencer à payer la redevance, contre 50 000 en Ontario», a souligné Mme Pétrin.

«Donc, oui, on peut dire qu’on donne notre ressource en eau», a-t-elle ajouté.

Les entreprises qui pompent l’eau pour l’embouteiller avant de la vendre ont accès à une véritable mine d’or, qui continuera à rapporter beaucoup d’argent même si les redevances augmentent, a souligné Eau secours.

«C’est impensable de penser que ça pourrait influer le prix de la bouteille d’eau. Ils font déjà tellement de profit avec ce produit-là.»

«Pepsi et Coca Cola s'approvisionnent à même le système d'aqueduc de Montréal, donc un Montréalais qui achète une bouteille d'eau qui provient de Coca Cola ou Pepsi va payer sa bouteille d'eau trois. Une fois au dépanneur ou à l'épicerie, une deuxième fois dans ses taxes qu'il a payées pour le traitement de l'eau potable et il va la payer une troisième fois quand la bouteille va partir dans un bac de récupération qui est aussi payé par les taxes municipales», a souligné Mme Pétrin.