Oui à Queen, pour toujours...

Dix ans après que le public eut découvert que sa voix ressemblait à s’y méprendre à celle du regretté Freddie Mercury, Marc Martel est maintenant persuadé qu’il va chanter les succès de Queen pour le reste de sa carrière et la popularité du film Bohemian Rhapsody n’y est certainement pas étrangère.

« Je ne vois pas ça ralentir », a-t-il confié au Journal, mardi, quelques heures avant d’amorcer une nouvelle série de représentations du spectacle The Ultimate Queen Celebration, au Théâtre Capitole de Québec.

« J’aimerais continuer de composer ma musique originale et y mettre plus d’énergie, mais je pense que c’est possible que Queen soit une partie de ce que je fais pour le restant de ma carrière. Ça ne me dérangerait pas. »

Le chanteur originaire de Montréal avoue cependant qu’il avait commencé à douter de l’intérêt envers son spectacle hommage avant la parution de la biographie pour grand écran de Freddie Mercury, en 2018.

« J’avais l’impression que les gens étaient passés à autre chose », dit celui qui prête sa voix à l’acteur oscarisé Rami Malek pour chanter quelques titres du groupe, dans le film.

Il a constaté qu’il était dans le champ lorsqu’il a mis en ligne une reprise de Bohemian Rhapsody.

À ce jour, la vidéo cumule près de 52,3 millions de visionnements sur YouTube. C’est presque 30 millions de plus que sa désormais célèbre reprise de Somebody To Love qui en avait fait une vedette, au point d’obtenir une invitation à l’émission d’Ellen Degeneres, en 2011.

L’intérêt est tel que les membres de Queen ont déclaré qu’ils aimeraient qu’une suite au film soit éventuellement tournée.

« Ce serait fantastique s’ils me demandaient de les aider encore, mais je n’ai pas de nouvelles à ce sujet », dit Marc Martel, en souriant.

Une musique intemporelle

De plus en plus, le chanteur croit que la musique de Queen, à l’instar de celles des Beatles ou d’Elvis Presley, possède un caractère intemporel et sera chantée pendant plusieurs décennies.

Pourquoi ? À cause du mythe qu’est devenu Freddie Mercury, 30 ans après sa mort, mais aussi « de la signature sonore » et de l’humour de Brian May, Roger Taylor et John Deacon.

« Ils étaient des maîtres musiciens tout en ne se prenant pas au sérieux. Ils savaient que les gens ne venaient pas au concert pour se faire rappeler que la vie est difficile, alors ils jouaient toujours des chansons comme Bicycle Race ou Fat Bottowed Girls. »

▶The Ultimate Queen Celebration sera présenté au Théâtre Capitole de Québec, les 8, 10, 11, 12 et 14 juin, puis à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières, le 15 juin.