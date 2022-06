Pas d’Omnium des États-Unis pour Tiger Woods

L’ancien numéro 1 mondial du golf Tiger Woods a renoncé à une participation au prochain Omnium des États-Unis qui se déroulera du 16 au 19 juin, a-t-il annoncé mardi.

Le joueur de 46 ans a exprimé son intention par le biais de son compte Twitter, disant avoir informé l’association américaine de golf de sa décision.

«[...] Mon corps a besoin de davantage de temps pour me permettre d’être plus fort en prévision des tournois majeurs. J’espère et je prévois me préparer à jouer en Irlande le Pro-Am JP McManus [les 4 et 5 juillet] ainsi que l’Omnium britannique le mois prochain [du 14 au 17 juillet]. Je suis excité à l’idée de revenir au jeu bientôt», a-t-il écrit.

Woods s’est retiré au terme de la troisième ronde du Championnat de la PGA, le 21 mai. Au moment de son forfait, il occupait le 76e et dernier rang parmi les concurrents ayant évité le couperet de mi-tournoi avec un dossier de 222, 12 coups au-dessus de la normale. L’Américain avait précédemment disputé le Tournoi des Maîtres en avril, prenant la 47e place avec un cumulatif de 301 (+13).