Pierre Bruneau reçoit la médaille d'honneur de l’Assemblée nationale

Pierre Bruneau a été honoré mardi à Québec en recevant la médaille d’honneur de l’Assemblée nationale pour ses 50 ans dans les médias.

M. Bruneau, qui vient de célébrer son 70e anniversaire de naissance dimanche dernier, prendra sa retraite le 16 juin prochain, après 46 ans comme chef d’antenne à TVA.

Les élus québécois ont salué sa «carrière exceptionnelle» récompensée par 23 trophées Artis, deux prix Gémeaux ainsi que de nombreuses autres distinctions, dont l’Ordre national du Québec et l’Ordre du Canada.

Ils ont rappelé ses «qualités de communicateur hors pair» à travers plusieurs époques et événements qui ont marqué le Québec et même la planète.

Dans la motion, on a aussi évoqué sa «présence constante, éclairante et rassurante» dans sa livraison des bulletins du TVA Nouvelles de 17 h et de 18 h, sans oublier tout son humanisme et son grand engagement philanthropique, notamment à travers la Fondation Charles-Bruneau, qui aide chaque année des milliers d’enfants atteints du cancer, comme son fils Charles, qui est malheureusement décédé en mars 1988 après une lutte contre la leucémie aussi courageuse qu'inspirante.

D’anciens journalistes devenus députés ont pris la parole au Salon bleu pour honorer Pierre Bruneau. C’est le cas de la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, ainsi que des députés de l’Acadie et de Rosemont, Christine St-Pierre et Vincent Marissal. Le chef du troisième groupe parlementaire, Joël Arsenault, a aussi témoigné.

On a applaudi à plusieurs reprises M. Bruneau, qui se trouvait dans les tribunes, en compagnie notamment de son épouse Ginette St-Cyr.