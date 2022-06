Politique: ces vérités venues d’en bas

Les mois chauds d’été ne sont pas propices à la communication politique tout simplement parce que les électeurs n’écoutent plus.

C’est donc avant cette pause estivale que les partis rodent leurs messages en vue d’une campagne électorale qui démarrera sur les chapeaux de roue dès la rentrée automnale.

Voilà pourquoi ce que disent et font nos partis ces jours-ci est important.

Marketing

Ils testent des idées, des messages, des slogans, annoncent des candidatures, déterminent quelles régions prioriser, etc.

On retravaillera aussi le look du chef, les mots choisis, les vêtements, etc.

On aurait tort de s’en offusquer. Vous devez, cher électeur, choisir un parti parmi plusieurs.

Il est donc normal qu’ils se mettent en mode séduction. C’est comme ça depuis que les élections existent.

Et c’est justement parce que les partis se mettent en mode séduction que la voix des simples militants devient intéressante à écouter.

Le militant de la base est moins dans la grande stratégie que les dirigeants et laisse parler son cœur.

Sa parole est authentique, sincère, non « scriptée ».

Il nous offre donc souvent une fenêtre sur le réel état d’esprit au sein d’une formation.

Je vous donne deux exemples récents.

François Legault demande le rapatriement des pouvoirs en immigration. Je redis qu’il a raison sur le fond.

Mais un simple militant, Kevin Serafini, de Terrebonne, déclare au micro :

« Nous avons à maintes reprises répété cette demande. Le Canada dit non chaque fois depuis le gouvernement de Robert Bourassa. Pourtant, chaque fois, on prend notre trou. Ça suffit le niaisage ! ».

Il faut en effet un rapport de force pour obtenir de nouveaux pouvoirs.

Que fera le gouvernement du Québec après des refus répétés ?

Ce militant nomme une réalité que la direction de son parti devra tôt ou tard affronter.

Voyons maintenant Québec solidaire.

QS se prétend préoccupé par la situation du français, et, avec des réserves, vient d’appuyer la loi 96. Très bien.

Mais en fin de semaine, une militante, Hélène Bissonnette, se pointe au micro pour dire que « le show de boucane autour du déclin du français est un piège ». Carrément.

Un autre militant, Sam Boskey, a qualifié l’appui de QS à la réforme linguistique de « triste, décevant et dangereux ». Oups.

Bref, loin de l’image que la direction souhaite projeter, plusieurs militants de la base ne jugent pas le français en danger et n’estiment pas nécessaire d’agir.

Fatigants

QS se dit aussi souverainiste.

Un autre militant de la base, David Touchette, dit ouvertement que l’appui de QS à la réforme linguistique « nuira aux efforts du parti pour percer dans les circonscriptions où vivent de nombreux anglophones et allophones [...] ».

Que penser de la sincérité du nationalisme et du souverainisme d’un parti qui espère faire des gains dans des circonscriptions anglophones de Montréal ? Sérieusement.

Morale de cette histoire : la vérité sur un parti sort souvent de la bouche de ces militants de la base que les directions trouvent « ben fatigants ».