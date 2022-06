Prix élevé: des Québécois renoncent au déménagement du 1er juillet

De plus en plus de Québécois renoncent à déménager le 1er juillet en raison des coûts plus élevés lors de cette journée, a révélé un récent sondage.

Selon le sondage mené par HelloSafe, un peu plus du tiers des Québécois (35,5 %) estime que les coûts associés au déménagement sont trop chers le 1er juillet. Alors que les frais doublent le 1er juillet, près de 38,4 % n’ont pas les moyens de payer plus de 100 $ de l’heure pour des services de déménagement.

«Il n’est pas étonnant du tout de voir que les gens soient découragés à l’idée de déménager le 1er juillet au Québec [...] Le 1er juillet au Québec, il n’est pas rare de voir les prix des déménagements ou des locations de camion doubler, et même être annulé ou reporté à la dernière minute», a indiqué Guillaume Lahoud, cofondateur du guichet unique pour le déménagement MovingWaldo.

Il est important aussi de noter qu’un Québécois sur 10 dit déménager pour économiser sur son loyer. C’est donc la principale raison qui pousse les gens à déménager alors que 26,5 % avouent déménager pour des raisons professionnelles.

Le coup de sonde a été effectué en ligne pendant le mois de mai 2022 auprès de 448 personnes.