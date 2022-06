Séries de la LNH: l’Avalanche, chanceux dans sa malchance

L’Avalanche du Colorado a joué de malchance au terme de la saison 2018-2019. Détentrice des meilleures chances pour gagner la loterie, en raison du choix obtenu des Sénateurs d’Ottawa dans l’échange impliquant Matt Duchene, envoyé aux Predators de Nashville, la formation qui évolue à Denver avait reculé de trois rangs.

Même si elle avait sélectionné un défenseur au quatrième échelon du repêchage, deux ans plus tôt, en Cale Makar, l’Avalanche a doublé la mise en appelant un autre arrière avec le quatrième tour de parole en 2019: Bowen Byram.

Le principal intéressé avait ainsi eu le temps de voir Jack Hughes (Devils du New Jersey), Kaapo Kakko (Rangers de New York) et Kirby Dach (Blackhawks de Chicago) monter sur le podium avant lui. Byram est d’ailleurs très reconnaissant d’être tombé entre les mains de l’Avalanche cette journée-là.

«Ça m’arrive d’y penser. Assurément, je suis très chanceux d’être dans cette position, a admis l’arrière de l’Avalanche, dont les propos ont été repris par le quotidien Edmonton Sun. Certains de mes amis qui ont été choisis dans des positions similaires à la mienne se retrouvent au sein d’équipes en difficulté. [...] J’aime la ville et c’est plaisant d’être dans une équipe gagnante. Je suis très chanceux.»

Celui qui soufflera 21 bougies le 13 juin célébrera d'ailleurs son anniversaire avec une première participation en carrière à la finale de la Coupe Stanley.

Des commotions qui le limitent

Considéré comme l’un des plus beaux espoirs lors de son année de repêchage, Byram a vu son développement ralenti par quelques commotions cérébrales.

D’ailleurs, le défenseur a raté presque trois mois d’activités en 2021-2022, entre janvier et avril, parce qu’il ressentait des symptômes constants de commotions cérébrales antérieures. Il avait quitté son équipe après avoir appelé son père, Shawn, pour lui dire qu’il ne pouvait pas «jouer en se sentant ainsi». Byram avait même considéré l’option de la retraite, malgré son jeune âge.

Il est finalement revenu au jeu et a conclu la campagne 2021-2022 avec 17 points en 30 duels.

«Bien sûr, c’est un excellent espoir, un gars pour lequel on s’excite, a mentionné l’entraîneur-chef Jared Bednar, au sujet de Byram. Il a vécu des moments très difficiles dans ses premières années en raison des blessures, mais quand il était en santé, il a été phénoménal pour nous. Ça nous a donné beaucoup de confiance de le retrouver en santé et qu’il se sente bien avec lui-même. Il peut devenir un joueur qui fait la différence.»

Byram a d’ailleurs profité de la blessure à Samuel Girard, dont le sternum a été fracturé dans le troisième match de la série de deuxième tour contre les Blues de St. Louis, pour lever son jeu d’un cran et assumer plus de responsabilités. Celui qui compte sept points depuis le début des séries en a amassé six depuis le quatrième match contre les Blues. Durant cette séquence de six parties, il a passé plus de 18 minutes sur la glace à cinq occasions, surpassant les 20 minutes par match deux fois.