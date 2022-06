Un dernier trophée pour Price?

On ne sait trop ce que sera l’avenir de Carey Price, mais s’il devait accrocher ses jambières, sa conquête du trophée Bill-Masterton est une superbe façon de boucler la boucle sur une grande carrière. Est-ce son dernier trophée ? Est-ce son chant du cygne ?

Comme je l’ai déjà dit, je pense que gagner un trophée après avoir joué seulement cinq matchs, c’est trop peu et j’aurais préféré que Price soit en nomination la saison prochaine. Il est toutefois possible qu’il n’y ait pas de prochaine campagne dans son cas. L’obtention du Masterton est donc peut-être un autre indice qui le rapproche de la retraite.

Je me réjouis quand même pour lui, car il a traversé plusieurs épreuves et je suis certain qu’il va chérir cet honneur. Ce trophée ne changera rien à une possible sélection au Temple de la renommée, mais d’un point de vue humain, ça veut dire beaucoup. Ça démontre sa persévérance après des moments difficiles.

L’ayant moi-même gagné à la suite du décès de mon fils, je peux vous dire que je suis extrêmement fier de mon Masterton et qu’il occupe une grande place dans mon cœur, autant, sinon plus, que mes trophées Hart et Vézina.

Je suis certain que les partisans du Canadien se réjouissent aussi pour Price, mais nous sommes surtout en attente d’une réponse à la grande question. Reviendra-t-il au jeu, oui ou non ?

Il n’y a rien de rassurant dans tout ce qu’on a vu, lu ou entendu dans les derniers mois. Il a consulté des médecins à Montréal, à New York et à Pittsburgh et il se donne toutes les chances pour prendre la meilleure décision. Quelle qu’elle soit, elle ne sera pas prise à la légère.

Si deux ou trois docteurs s’accordent pour lui conseiller la retraite, il n’aura pas de regrets. Je suis certain qu’il aimerait revenir au jeu et qu’il se donne encore du temps pour faire le bon choix, mais il me semble qu’on déroule le tapis qui le conduira vers la sortie.

Belle façon de conclure

J’ai pris ma retraite à la suite d’une blessure, mais je ne savais pas que c’était terminé à ce moment. L’avoir su d’avance, j’aurais fait comme Price. J’aurais invité toute ma famille à mon dernier match pour prendre de belles photos et cela, même si je n’avais pas joué. J’aurais aimé finir de cette façon.

J’imagine que le directeur général du CH, Kent Hughes, aura plus de précisions avant le 1er juillet et qu’il saura s’il doit se dénicher un autre gardien de but d’expérience ou non.

La bonne nouvelle, c’est que Cayden Primeau connaît d’excellentes séries éliminatoires avec le Rocket de Laval et qu’il semble être passé à un autre niveau. C’est rassurant et ça donne une autre option à Hughes. Primeau vient certainement d’éteindre un feu. Avec Jake Allen en santé, Samuel Montembeault qui a bien terminé la saison et Primeau qui prend du galon, Hughes peut respirer en attendant de savoir à quoi s’en tenir avec Price.

Martin St-Louis

Je me suis empressé de texter et de féliciter mon ami Martin St-Louis, qui a paraphé une entente de trois ans à titre d’entraîneur-chef du Canadien.

Fini le terme « par intérim », et, maintenant, le plaisir commence. C’est un peu comme passer de gardien numéro deux à numéro un et à Montréal, les deux hommes les plus en vue sont évidemment le coach et le gardien numéro un.

St-Louis a renversé la situation dans une cause perdue, la saison dernière, mais la pression sera différente lors de la prochaine campagne. Ceci dit, je suis convaincu qu’il a tout ce qu’il faut pour réussir. Reste à voir quelle sorte de formation il aura sous la main.

– Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Beau parcours des Rangers

Les surprenants Rangers de New York ont pris les devants 2 à 0 dans leur série contre le Lightning de Tampa Bay après avoir éliminé les redoutables Hurricanes de la Caroline dans un septième match. Les Floridiens ont toutefois rebondi en force chez eux dans le troisième match et il faut s’attendre à ce que la troupe de Jon Cooper soit déchaînée, ce soir, avec l’objectif de niveler la série devant ses partisans. Il y a beaucoup de similarités entre les deux formations, notamment le succès au repêchage et la présence de deux gardiens russes de premier plan en Igor Shesterkin d’une part et en Andrei Vasilevskiy de l’autre. Il y a un élément qui joue en faveur du Lightning, c’est l’expérience. Ça ne s’achète pas et on ne peut pas aller chercher ça au repêchage. Shesterkin devra clairement voler le match ce soir. Il ne peut pas se permettre un seul mauvais but, comme celui de Nikita Kucherov dimanche.

Les mauvais buts

Parlant de mauvais buts, le gardien des Oilers d’Edmonton Mike Smith en a alloué quelques-uns à l’Avalanche du Colorado, mais au bout du compte, les Oilers ont été menottés pas une équipe supérieure. Le monstre à deux têtes composé de Connor McDavid et de Leon Draisaitl n’arrive pas à se démarquer et je suis d’accord avec la suspension d’Evander Kane. Les Oilers ont réglé un gros problème en gagnant deux séries éliminatoires, mais ils devront se dénicher un véritable gardien numéro un pour espérer aller plus loin.

Tolérance zéro

Je ne me souviens pas avoir vu trois pénalités pour obstruction sur les gardiens dans une même rencontre et c’est ce qui arrivé, dimanche à Tampa, permettant ainsi aux Rangers de prendre une avance de 2 à 0. Les Rangers en ont aussi reçu une plus tard. Je sais que certains gardiens sont doués pour dramatiser les contacts, comme Ben Bishop, par exemple, mais il faut absolument les protéger. Ça doit être tolérance zéro. Les chances de gagner une série sans son gardien numéro un sont réduites de beaucoup. Imaginez Brian Elliott à la place d’Andrei Vasilevskiy chez le Lightning ? On ne parle plus de la même équipe.