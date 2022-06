Un nombre record de promesses pour le gouvernement Trudeau

Réélu il y a huit mois pour un troisième mandat, le gouvernement de Justin Trudeau compte un nombre record de promesses, a révélé le Polimètre Trudeau 3.0.

Ce sont 578 promesses que l’équipe du Polimètre du Centre d’analyse des politiques publiques (CAPP) et de la Chaire de Leadership en enseignement des sciences sociales numériques (CLESSN) de l’Université Laval a recensé.

Ce nombre est beaucoup plus élevé que celui observé au cours des deux campagnes précédentes, soit 353 en 2015 et 343 en 2019.

Depuis le début de son troisième mandat, le gouvernement libéral a réalisé en tout ou en partie près de 16 % de ses promesses électorales de 2021, soit 12 % de plus qu’au même moment de son précédent mandat.

«Grâce à l’entente de mars 2022 entre le gouvernement libéral et le NPD, mais aussi en raison de l'impopularité du déclenchement des dernières élections par le gouvernement, ce gouvernement minoritaire pourrait être plus stable et durable que le précédent. Cela augmenterait les perspectives d’un meilleur bilan que celui de Trudeau 2.0, un gouvernement minoritaire qui a duré moins de deux ans et a rompu 48 % de ses promesses», a souligné Alexandre Fortier Chouinard, auxiliaire de recherche pour le Polimètre et doctorant en science politique à l’Université de Toronto.

Soulignons que c’est la première fois qu’on peut suivre la réalisation des promesses d’un gouvernement minoritaire qui bénéficie d’une entente avec un parti de l’opposition. Cependant, la situation mondiale et la pandémie pourraient pousser le gouvernement à revoir ses priorités, estime M. Fortier Chouinard.