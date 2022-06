Une fusillade tous les deux jours et demi dans la métropole

La hausse de la violence armée à Montréal n’est pas qu’une impression. Dans la dernière année, le SPVM a enregistré 144 décharges d’armes à feu, soit une chaque 2,5 jours, comparativement à 71 pour l’année 2020.

C’est l’un des points qui ressort du rapport annuel du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), qui sera officiellement présenté mercredi à la Commission de la sécurité publique de la Ville.

En 2021, 19 personnes ont été tuées par une arme à feu, versus six pour l’année précédente.

Le rapport indique en outre que pour 2021, une arme à feu était présente lors de 516 crimes contre la personne, tous types confondus, où il y a «mention, présence ou utilisation d’une arme à feu».

«Montréal a fait face à une augmentation de la violence armée sur ton territoire», est-il d’ailleurs noté dans le rapport.

«Sa récurrence met en évidence l’importance de faire front commun [...]. C’est effectivement en partageant la responsabilité que l’on peut agir dans l’intérêt de la collectivité».

Le volume d’appel des citoyens à leur sujet a également augmenté, de 30 %, entre 2020 et 2021. «Au-delà d’une augmentation réelle des incidents de ce type, on peut penser que la population est également plus encline à communiquer avec le SPVM lorsqu’elle entend des coups de feu», est-il expliqué dans le rapport.

La banalisation des armes sur les réseaux sociaux semble également se confirmer, alors que les dossiers de ce type traités par le Module cyberenquête a augmenté de 68 % dans la dernière année.

Les crimes contre la propriété en baisse

Malgré une hausse fulgurante de 44 % des vols de véhicules à moteur depuis les cinq dernières années, les crimes contre la propriété ont, dans l’ensemble, connu une baisse marquée.

Les introductions par effraction sont notamment passées de 9766 en 2016 à 5072 en 2021. Les vols simples sont également en baisse de 17 %.

«Bien qu’une baisse de ce type d’infractions soit observée depuis quelques années, la pandémie semble avoir accéléré la tendance à cet effet», est-il relevé.

Le rapport émet l’hypothèse que la prépondérance du télétravail et la présence des citoyens à leur domicile en raison des consignes sanitaires peuvent avoir contribué à cette diminution marquée.

L’augmentation du nombre de vols de véhicules préoccupe toutefois le SPVM, alors que la hausse est remarquée depuis les dernières années.

«Les avancées technologiques, le raffinement des outils utilisés ainsi que la rareté des véhicules et des pièces en raison de la pandémie expliquent, en partie, cette hausse importante», est-il mentionné dans le rapport.

Canadiens: des séries coûteuses

La présence des Canadiens de Montréal en finales de la coupe Stanley en 2021 a eu des répercussions jusqu’au SPVM.

Dans son rapport annuel, le service de police indique que les séries éliminatoires sont responsables de 4 5% des coûts pour l’ensemble des manifestations publiques en 2021.

Pour rappel, la police avait dû intervenir à quelques reprises alors que les rassemblements lors des soirées de matchs ont connu plusieurs débordements.