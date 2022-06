DES ROSIERS, PIERRETTE



À Montréal, le 2 juin 2022, à la suite de sa demande pour l'aide médicale à mourir, est décédée Mme Pierrette Des Rosiers.Précédée de son père Isidore et de sa mère Thérèse Moisan, elle laisse dans le deuil son frère Maurice et sa belle-soeur France, son neveu Alexandre (Christine) et sa nièce Stéphanie, son petit-neveu Liam, ses deux grandes amies Claudette et Dyane, ainsi qu'autres parents et amis.