TURCOTTE, Irène



Le 21 mai 2022, à l'âge de, est décédée madame Irène Turcotte, épouse de feu Noël Roy.Elle laisse dans le deuil son fils Normand Roy (Yolande), ses petits-enfants Stéphane (Chantal), Christian (Sophie), Sébastien (Yoko), Marie-Andrée (Vincent), Jeffrey, ses arrière-petits-enfants Roxanne, Jessie, Christophe, Maëlly, Alexandrine, Laury-lee, William et Lukas ainsi que son arrière-arrière-petite-fille Mily. Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les proches au :McMASTERVILLE, QC J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle dimanche 19 juin 2022 dès 13h. Une liturgie de la Parole suivra à 16h en chapelle du complexe.