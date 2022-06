100e anniversaire de René Lévesque: Paul St-Pierre Plamondon prendra la parole

Après avoir ignoré Paul St-Pierre Plamondon lors d’une première mouture des célébrations du centième anniversaire de René Lévesque, l’organisation a confirmé à TVA Nouvelles que tous les chefs incluant celui du Parti québécois prendront la parole.

• À lire aussi: La CAQ veut enterrer le mot «souveraineté», selon Paul St-Pierre Plamondon

Plus tôt dans la journée, le chef du PQ avait critiqué l’absence de conviction par rapport à la souveraineté du Québec.

«Moi, je ne peux que le constater, et on le voit, avec des candidatures comme celle de Bernard Drainville, c'est également dans l'air du temps, de vouloir enterrer le mot en "s", a dit M. St-Pierre Plamondon. On n'est plus capable de dire "souveraineté", l'actualité, pourtant, nous rappelle constamment la nécessité, voire l'urgence, de faire du Québec un pays.»

Il avait d’ailleurs critiqué l’organisation de ne pas inclure son parti dans un événement qui est censé célébrer la mémoire du fondateur du PQ.

François Legault et Gabriel Nadeau-Dubois seront également présents.

Chez les libéraux, Dominique Anglade a désigné Christine Sinclair pour cet événement.