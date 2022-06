GRÉGOIRE (née Tourigny)

Gabrielle



Suite à un long combat contre la maladie où elle a fait preuve de courage, force et résilience, c'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Gabrielle Tourigny, elle nous a quittés le 22 mai 2022, à l'âge de 84 ans, épouse de M. Raymond Grégoire.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Gilles (France), Denis et Maryse, ses petits-enfants Alexandre, Vanessa (Mehmet) et Nathan, les familles Tourigny et Grégoire ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera à7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2le samedi 18 juin 2022 de 14h30 à 17h et de 19h à 22h, ainsi que le dimanche 19 juin 2022 à partir de 9h. Les funérailles suivront à 11h à la chapelle du complexe funéraire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison de soins palliatifs Source Bleue de Boucherville.