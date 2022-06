BÉLAIR, Jacques, Capitaine



À l'hôpital du Sacré-Coeur, dans la nuit du 2 juin, est décédé Capitaine Jacques Bélair.Il laisse dans le deuil sa conjointe depuis 61 ans, Gisela Bélair ainsi que ses trois enfants : Claudia, Christian, Marc et ses six petits-enfants : Natasha, Philippe, Zachary, William, Olivia et Lucas.La famille recevra les condoléances le samedi 11 juin, 2022 de 9h à 11h à la :suivi par une célébration de sa vie à 11h15.Nous aimerions aussi remercier les infirmières (Francesca) du CHSLD de Pierrefonds pour leurs bons soins domiciliaires ainsi que toute l'équipe de Gériatrie de l'hôpital du Sacré-Coeur.En lieu de fleurs, vous pouvez faire un don à Diabète Québec.