PERRON, Réginald



De Boucherville, le 5 juin 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé Monsieur Réginald Perron, époux de Madame Jacqueline Daviau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Sylvie (Normand) et Mario (Josée), ses quatre petits-enfants, Mathieu (Caroline), Olivier (Maude), Jessica (Étienne) et Thomas (Romy), ses soeurs, ses frères, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le jeudi 16 juin 2022 de 13h00 à 17h00 au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 17h00 en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, un don au Club des petits déjeuners serait apprécié en la mémoire de Réginald Perron.